Roma, incendio in un'azienda agricola in via Ardeatina: nessun ferito

Le fiamme hanno colpito un capannone di circa 500 metri quadrati. Gli animali presenti nell'azienda sono stati tratti in salvo. Ancora da chiarire le cause del rogo

Un incendio è scoppiato in un'azienda agricola in via Ardeatina a Roma. A quanto si apprende, le fiamme hanno colpito un capannone di circa 500 metri quadrati. Non si sono registrati feriti e gli animali presenti nell'azienda sono stati tratti in salvo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco. Ancora da chiarire le cause del rogo.