Coronavirus a Roma, tutti gli aggiornamenti di oggi in diretta

Sono 861 gli attuali casi positivi di Covid-19 nel Lazio. Di questi 651 sono in isolamento domiciliare, 199 sono ricoverati non in terapia intensiva, 11 sono ricoverati in terapia intensiva. È quanto emerge dai dati della Regione. Inoltre, 841 sono i pazienti deceduti e 6.484 le persone guarite. In totale sono stati esaminati 8.186 casi.