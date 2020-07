Ladispoli, clochard morto in roulotte: ipotesi malore

Da un primo esame non sarebbero stati riscontrati segni di violenza: sarà l'autopsia a stabilire con certezza le cause del decesso

A Ladispoli, vicino Roma, è stato trovato il cadavere - in una roulotte dove abitualmente viveva - di un senza fissa dimora. A dare l'allarme ai carabinieri alcuni cittadini che hanno segnalato un forte odore provenire dal mezzo.

Il ritrovamento

All'interno è stato trovato il corpo dell'uomo, un italiano di 51 anni, in avanzato stato decomposizione. Da un primo esame non sarebbero stati riscontrati segni di violenza. Si ipotizza la morte per cause naturali, ma sarà l'autopsia a stabilire con certezza le cause del decesso.