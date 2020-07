Ieri sera una voragine dal diametro di circa 50 centimetri si è aperta all'altezza di via della Pisana. Sul posto tecnici e vigili del fuoco

Una voragine dal diametro di circa 50 centimetri si è aperta nella serata di ieri sul Grande raccordo anulare di Roma, all'altezza di via della Pisana. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i tecnici dell'Anas per mettere in sicurezza l’area ed effettuare tutti i controlli necessari. La voragine si è aperta nella corsia centrale.