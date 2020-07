Roma, si allontana in bici e si perde: ritrovato bimbo di 10 anni

Il bambino è stato poi individuato in serata da una pattuglia dei carabinieri di Piazza Dante mentre si dirigeva, spaventato, su via della Marranella

Paura ieri pomeriggio per un bimbo di 10 anni di origini bengalesi. Il bambino si è allontanato in bici, approfittando di un attimo di distrazione dei genitori, mentre era a Villa De Sanctis, alla periferia di Roma, e ha perso l'orientamento.

Le ricerche

I genitori hanno provato a cercarlo invano per tutta la villa, poi hanno dato l'allarme al 112. Il bambino è stato poi individuato in serata da una pattuglia dei carabinieri di Piazza Dante mentre si dirigeva, spaventato, su via della Marranella. Il bimbo sta bene e ha potuto riabbracciare i suoi genitori.