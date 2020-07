Le attività di ristorazione a Fiumicino sono "sicure" e in linea con le disposizioni anti Covid 19. "Dubbi e paure sono ingiustificati". Questa è la presa di posizione dell'associazione Lungomare ed Esercenti di Fiumicino, in merito al focolaio di Coronavirus legato al caso di un dipendente di un bistrot. (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI)

7:26 - Fiumicino, esercenti: "Attività sicure e a norma anti Covid"

Le attività di ristorazione a Fiumicino sono "sicure" e in linea con le disposizioni anti Covid 19. "Dubbi e paure sono ingiustificati". Questa è la presa di posizione dell'associazione Lungomare ed Esercenti di Fiumicino, in merito al focolaio di Coronavirus legato al caso di un dipendente di un bistrot. "Fiumicino è sicura. E il fatto che tanti clienti la scelgano come meta lo testimonia - afferma il presidente dell'associazione, Massimiliano Mazzuca - Stiamo iniziando ora a muovere i primi passi dopo i pesanti danni causati dal lockdown. Per questo chiediamo a tutti un grande sforzo. In questi giorni abbiamo sentito parlare di 'focolai', 'cluster', di ristoranti e attività che non rispettano le regole. Quanto di più lontano dalla verità. Oggi, in un periodo di comunicazione interconnessa, le parole sono importantissime e rischiano di generare dubbi e paure infondati, ed affossare un sistema produttivo che dà lavoro a centinaia di persone e paga alle istituzioni fior di tasse e imposte. Per questo chiediamo a tutti un aiuto, in primis rispettando e pretendendo il rispetto delle regole e in seconda battuta evitando di aizzare una caccia alle streghe che in questo momento potrebbe essere deleteria per tutti", conclude.