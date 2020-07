Incidente in centro a Roma tra bus, tram e due auto: ferito un autista

Lo scontro tra i mezzi, avvenuto in via Labicana, sarebbe stato provocato dal deragliamento del tram della linea 3. Quest'ultimo avrebbe poi colpito il bus della linea 85 e due auto

Un autista di autobus è rimasto ferito in un incidente stradale avvenuto in via Labicana, in centro a Roma, in cui sono rimasti coinvolti un autobus, un tram e due auto. L'Atac ha avviato un'indagine interna.

L'incidente

Secondo i primi rilievi, effettuati dai vigili del fuoco e dagli agenti del I Gruppo Trevi della Polizia Locale, a causare lo scontro tra il mezzo guidato dall'uomo rimasto ferito e il tram della linea 3 è stato il deragliamento di quest'ultimo. L'autista del bus di linea nell’impatto ha riportato contusioni ed è stato trasportato in ospedale.