Coronavirus a Roma, tutti gli aggiornamenti di oggi in diretta

12:55 - Sindaco Fiumicino incontra 100 volontari controllo spiagge

Questa mattina, presso la tensostruttura di via del Faro, il sindaco di Fiumicino, Esterino Montino, ha incontrato gli oltre 100 volontari impegnati in queste settimane nel monitorare tutto il territorio e le spiagge libere in particolare, per il rispetto del distanziamento anti Covid. "Li ho voluti incontrare tutti insieme - ha spiegato il sindaco Montino - per ringraziarli del prezioso lavoro che hanno fatto sin qui, e che continueranno a fare per tutta l'estate, sia nella distribuzione dei pacchi alimentari alle persone in difficoltà, sia nel monitoraggio e nella vigilanza di spiagge e strade del territorio affinché si evitino assembramenti e si mantengano le distanze di sicurezza".

12:51 - Lo Spallanzani: "97 ricoverati, finora 492 dimessi"

Allo Spallanzani di Roma sono ricoverati in questo momento "97 pazienti. Di questi 46 sono positivi al tampone per la ricerca Sars-Cov-2, 51 sottoposti a indagini. Quattro pazienti necessitano di terapia intensiva. I pazienti dimessi e trasferiti a domicilio o presso altre strutture territoriali sono 492". È quanto emerge dal bollettino medico dell'Istituto.

9:05 - A Fiumicino riprende il Centro Riabilitazione psicomotoria

Da domani riprenderanno a Fiumicino, nel rispetto dei protocolli, le attività del Rifi, il Centro Riabilitazione Psicomotoria. "I referenti - dichiara l'Assessora alle Politiche sociali, Anna Maria Anselmi - hanno spiegato che svolgevano solamente le attività più urgenti, in quanto avevano presentato richiesta alla Asl per la riapertura ordinaria ed erano in attesa dei nulla osta necessari. Mi hanno assicurato inoltre che tutte le attività avverranno nel rispetto delle linee guida indicate dalla Regione Lazio. Voglio pertanto rassicurare tutta la cittadinanza circa la ripresa di tutte le attività del Rifi dal 1 luglio".

7:30 - Nove casi positivi nel Lazio e zero decessi

Sono nove i casi positivi, ieri, e zero i decessi nel bollettino sul Coronavirus della Regione Lazio. Quattro sono i casi che si registrano a Roma mentre lo stesso numero è collegato al focolaio di Fiumicino, che è arrivato nel frattempo a 12 casi.