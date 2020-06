Il Lazio guida la classifica dei contagi in Italia, nella settimana dal 15 al 21 giugno: secondo il monitoraggio dell'Iss l'indice Rt è passato a 1,24 (era 1,12 nello scorso monitoraggio). (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI)

10:41 - Domani apertura straordinaria della Necropoli di Fiumicino

Domani sarà possibile visitare a Fiumicino la Necropoli di Porto, il sito archeologico nel cuore dell'Isola Sacra. Un'apertura straordinaria e un percorso di visita rinnovato che tiene conto delle disposizioni anti-covid, comunica il Parco archeologico di Ostia. L'area archeologica sarà aperta dalle 10 alle 16 e non è prevista alcuna forma di prenotazione. "Valgono le stesse misure di contenimento dal contagio previste per le altre aree archeologiche del Parco - viene spiegato - obbligo di mascherina, misurazione della temperatura corporea all'ingresso, mantenimento della distanza di un metro dalle altre persone, divieto di assembramento, obbligo a rispettare i percorsi e le tombe interdette". L'ingresso è gratuito. Nei giorni scorsi c'era stata la riapertura dei Porti Imperiali di Claudio e Traiano, sempre a Fiumicino, che nel primo weekend ha accolto 400 visitatori.

8:35 - Il Lazio supera la Lombardia con Rt a 1,24

Il Lazio guida la classifica dei contagi in Italia, nella settimana dal 15 al 21 giugno: secondo il monitoraggio dell'Iss l'indice Rt è passato a 1,24 (era 1,12 nello scorso monitoraggio) più alto di quello della Lombardia che si attesta a 1,01 (era 0,82) e dell'Emilia Romagna con l'Rt a 1,01 . Le tre regioni sono in cima al report settimanale con l'Rt piu' alto. In Umbria l'Rt è a 0, con zero nuovi casi.