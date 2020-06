Coronavirus a Roma, tutti gli aggiornamenti di oggi in diretta

"In questo periodo così drammatico - spiega Mauro Pizzuti, ideatore dell'iniziativa che coinvolge Tre Scalini Piazza Navona 28, Panzirone, Domiziano e l'Antica Trattoria - medici, infermieri e personale sanitario hanno lavorato fino allo sfinimento, rischiando la vita per noi e in molti l'hanno persa. Questo dono è un piccolo segno di riconoscenza, il nostro modo per dirgli grazie"

Cinquecento cene in dono agli operatori sanitari che hanno lavorato in prima linea contro il Covid nel Lazio. Parte oggi l'iniziativa dei quattro ristoranti simbolo di piazza Navona a Roma per ringraziare gli eroi dell'emergenza. "In questo periodo così drammatico - spiega Mauro Pizzuti, ideatore dell'iniziativa che coinvolge Tre Scalini Piazza Navona 28, Panzirone, Domiziano e l'Antica Trattoria - medici, infermieri e personale sanitario hanno lavorato fino allo sfinimento, rischiando la vita per noi e in molti l'hanno persa. Questo dono è un piccolo segno di riconoscenza, il nostro modo per dirgli grazie". Nei quattro locali si potranno gustare le migliori ricette della tradizione romana, rivisitate sui valori della sana e corretta alimentazione, con proposte gluten-free e un'ampia selezione di piatti vegetariani. Il sogno di Pizzuti "è riportare i romani a piazza Navona, facendo capire che in questi locali si "offre grande qualità a prezzi accessibili con i prodotti a km zero tipici del Lazio. Il lockdown ha messo a dura prova il nostro settore, le perdite sono state enormi ma noi siamo pronti a ripartire". Al fianco dei ristoranti per promuovere l'iniziativa, scende in campo anche lo chef televisivo Alessandro Circiello, che in questi giorni ha riaperto la Scuola di Cucina del Tre Scalini Piazza Navona 28 nata per accogliere turisti italiani e internazionali al fine di presentare al meglio la cucina italiana e il made in italy 100%.