Coronavirus a Roma, tutti gli aggiornamenti di oggi in diretta

Confermato il limite di pubblico di mille spettatori per spettacoli all'aperto e 200 per spettacoli in luoghi chiusi

Dal primo luglio via libera agli spettacoli aperti al pubblico, come i concerti, ma anche fiere, congressi, e cerimonie, ma sempre nei limiti di pubblico imposti dal dpcm dell'11 giugno 2020.

Dal primo luglio via libera agli spettacoli aperti al pubblico, come i concerti, ma anche fiere, congressi, e cerimonie, ma sempre nei limiti di pubblico imposti dal dpcm dell'11 giugno 2020. Questo è quanto si è appreso dalla Regione che ha corretto un documento diffuso erroneamente in precedenza. Dunque, è confermato il limite di pubblico di mille spettatori per spettacoli all'aperto e 200 per spettacoli in luoghi chiusi.