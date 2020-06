Roma, arrestato 26enne con 4,3 chili di droga nel borsone

La perquisizione nell'abitazione del 26enne, in via delle Cave, ha permesso di trovare 1.295 euro in contanti, un bilancino digitale e materiale vario per il confezionamento

Un uomo di 26 anni è stato arrestato, a Roma, dai carabinieri con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Transitando in via dei Glicini, i militari hanno notato il giovane aggirarsi con fare sospetto a bordo di uno scooter con un grosso borsone in spalla e lo hanno fermato per una verifica.

Il ritrovamento

Nel borsone c'erano quattro buste termosaldate contenenti 4,3 chili di marijuana. La successiva perquisizione nell'abitazione del 26enne, in via delle Cave, ha permesso di trovare 1.295 euro in contanti, un bilancino digitale e materiale vario per il confezionamento. Il 26enne è ora ai domiciliari.