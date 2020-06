Maltempo, nel Lazio allerta gialla per temporali

Allerta meteo nel pomeriggio sul Lazio per l’arrivo di un fronte temporalesco. Il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso oggi un avviso di condizioni metereologiche avverse, con indicazione che dal primo pomeriggio e per le successive 6 ore si prevedono sul Lazio precipitazioni da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio soprattutto sulle zone interne e appenniniche con quantitativi cumulati da deboli a moderati. Il Centro Funzionale Regionale ha effettuato la valutazione dei Livelli di Allerta/Criticità e pertanto inoltrato un bollettino con allerta gialla per criticità idrogeologica e criticità idrogeologica per temporali su Bacino Medio Tevere e Appennino di Rieti. (PREVISIONI IN ITALIA - LE PREVISIONI METEO A ROMA)