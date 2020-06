Meteo, le previsioni di giovedì 18 giugno. VIDEO

Il flusso instabile che da doversi giorni si dirige dalla Francia verso l'Italia sembra stia esaurendo la sua forza. Ne approfitta subito l’alta pressione che sta per entrare alle nostre latitudini. Da giovedì i temporali saranno relegati ai rilievi alpini e prealpini e solo in maniera isolata alla Pianura Padana (soprattutto veneta e friulana). Sul resto delle regioni dominerà il sole con un cielo poco nuvoloso. Le temperature inizieranno a salire, e grazie al maggior soleggiamento, potranno toccare punte di 28-29 gradi al Nord. Venerdì il sole sarà ancora più prepotente con clima quasi estivo. Anche il weekend sarà soleggiato con possibil temporali sui rilievi appenninici.

Le previsioni al Nord

Tempo in generale miglioramento ma con tanta instabilità sui rilievi e le alte pianure. Più soleggiato lungo le coste. Temperature in aumento con valori fino a 27-28 gradi, anche superiori in Emilia.

Le previsioni al Centro

Aumenta la pressione sulle regioni centrali che spazza la maggior parte delle nubi ma sempre in un contesto ancora incerto e variabile. Con il passare delle ore il cielo si presenterà sereno o poco nuvoloso su tutte le regioni. Temperature in aumento fino a 26 gradi.

Le previsioni al Sud

Giornata estiva sulle regioni meridionali senza caldo torrido anche se le temperature saranno in aumento (soprattutto in Sicilia, la regione più calda). Il cielo sarà sereno o poco nuvoloso ovunque con annuvolamenti più consistenti sui rilievi.