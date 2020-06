Incendio in uno stabilimento di Ostia, a fuoco arredi e gazebo

Da accertare le cause del rogo. I proprietari avrebbero riferito di non aver mai ricevuto minacce o intimidazioni

Incendio nella tarda serata di ieri in uno stabilimento balneare su Lungomare Amerigo Vespucci a Ostia. Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco e polizia. Ad andare a in fiamme il gazebo e arredi della parte esterna del ristorante. Da accertare le cause del rogo. I proprietari avrebbero riferito di non aver mai ricevuto minacce o intimidazioni.

Il rogo in una palestra a Roma

Un altro incendio, sempre nella notte, è divampato in una palestra di via Valmontone, in zona Centocelle a Roma. Sul posto vigili del fuoco e polizia con la scientifica per i rilievi. Non risultano feriti.