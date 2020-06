Giorgia Meloni: “Io candidata sindaco a Roma? Non nei prossimi mesi”

“Ciò non toglie - ha puntualizzato Meloni - che Roma merita un sindaco alla sua altezza. Quello che abbiamo visto negli ultimi anni non se lo merita"

"Io di nuovo candidata sindaco di Roma? Mettiamola così, non nei prossimi mesi”. E’ quanto ha dichiarato la leader di FdI Giorgia Meloni durante il programma televisivo "L'intervista" di Maurizio Costanzo. “Ma ciò non toglie - ha puntualizzato Meloni - che Roma merita un sindaco alla sua altezza. Quello che abbiamo visto negli ultimi anni non se lo merita".

Poi, Giorgia Meloni ha affermato: "Tra un anno vorrei essere essere al governo e rimanerci almeno cinque anni".