Roma, minacce a Raggi per lo sgombero di CasaPound: presentata querela

Una querela è stata presentata dai legali della sindaca di Roma, Virginia Raggi, alla luce delle minacce ricevute via social dopo il sequestro disposto dalla Procura dell'immobile occupato dai militanti di CasaPound in via Napoleone III. L'avvocato Alessandro Mancori ha depositato oggi la querela presso la Polizia Postale. Dopo l'iniziativa giudiziaria molti erano stati i messaggi minacciosi comparsi sui social. In particolare in un post su Facebook, poi cancellato, si affermava: "Raggi che vuoi mettere in strada 20 famiglie, ti ricordo che fra un anno l'attenzione mediatica e la scorta spariranno e tu tornerai a essere la nullità che eri, ma il tuo nome resterà scritto in eterno nel libro nero dei camerati".