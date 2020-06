Coronavirus a Roma, tutti gli aggiornamenti di oggi in diretta

In questo momento sono ricoverati allo Spallanani di Roma “79 pazienti. Di questi 28 sono casi confermati Covid-19, di cui 15 attualmente ancora positivi al tampone per la ricerca Sars-CoV 2, 51 sottoposti a indagini", si legge sul bollettino dello Spallanzani.

Intanto, l'assessore regionale alla Sanità, Alessio D'Amato, ha fatto sapere che ad oggi sono 35 i casi riferibili al focolaio presso l'IRCCS San Raffaele Pisana. I positivi "sono stati tutti trasferiti dalla struttura e rimaniamo in attesa dell'esito degli ultimi tamponi. Il focolaio è al momento circosrcitto", ha spiegato. La struttura è isolata dal 5 giugno. (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI)

14:36 - San Raffaele Pisana, D’Amato: “35 casi, focolaio circoscritto”

"Sono ad oggi 35 i casi riferibili al focolaio dell'IRCCS San Raffaele Pisana di Roma e siamo in attesa dell'esito degli ultimi tamponi. Ne sono stati effettuati circa 700 tra pazienti, operatori e soggetti esterni". Così l'assessore regionale alla Sanità del Lazio Alessio D'Amato. "Al momento i casi positivi sono stati tutti trasferiti dalla struttura e rimaniamo in attesa dell'esito degli ultimi tamponi" ha aggiunto D’Amato.

Il focolaio, ha proseguito l’assessore, “è per ora circoscritto e l'ipotesi maggiormente accreditata circa il caso indice è riferita ad alcuni operatori, siamo però in attesa delle conclusioni dell’audit. Da domani l'indagine epidemiologica verrà estesa in prima battuta ai pazienti e ai loro contatti stretti dimessi dalla struttura nelle ultime tre settimane ovvero a partire dal 18 di maggio. Potranno recarsi per i test, in sicurezza, da domani mattina in uno dei due drive-in della Asl Roma 3 situati presso l'ex ospedale Forlanini (entrata piazza Carlo Forlanini) e il secondo in via di Casal Bernocchi, 73. Verrà fatto contestualmente anche un recall telefonico da parte della Asl e si risalirà a tutti i contatti. Li andremo a cercare uno ad uno".

11:25 - Al Campus Biomedico di Roma dimessa paziente di 97 anni

Una donna di 97 anni è stata dimessa nella giornata di ieri dal Policlinico Campus Biomedico di Roma, dove era stata ricoverata dopo aver contratto il coronavirus. L'anziana è guarita e ha così potuto lasciare la struttura. Lo rende noto l’Assessorato alla Sanità della Regione Lazio.

10:49 . Lo Spallanzani. "79 ricoverati, finora 465 dimessi"

In questo momento sono ricoverati allo Spallanani di Roma “79 pazienti. Di questi 28 sono casi confermati Covid-19, di cui 15 attualmente ancora positivi al tampone per la ricerca Sars-CoV 2, 51 sottoposti a indagini. Cinque pazienti necessitano di supporto respiratorio. I pazienti dimessi e trasferiti a domicilio o in altre strutture territoriali sono a questa mattina 465”. Questo è quanto emerge dal bollettino medico di oggi dell'Istituto.

8:42 - Alessio D'Amato: "Sono 28 i casi, di cui 24 in focolaio San Raffaele Pisana"

"Registriamo un dato di 28 casi positivi di cui ben 24 riferibili al focolaio dell'IRCCS San Raffaele Pisana di Roma e continuano a crescere i guariti che sono stati 37 nelle ultime 24h. Ora è in corso l'indagine epidemiologica sul focolaio presso l'IRCCS San Raffaele Pisana che al momento conta 31 casi confermati e 20 pazienti già trasferiti e sono stati fatti circa 300 tamponi". Lo ha reso noto l'Assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D'Amato.