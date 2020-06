Coronavirus Lazio: oggi 11 casi positivi, 72 guariti e 3 decessi

Il nuovo LIVE con tutti gli aggiornamenti di oggi a Roma

Allo Spallanzani sono 76 i pazienti ricoverati, di cui 27 positivi al coronavirus e 49 sotto osservazione. Sono invece 462 le persone dimesse finora. (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI)

18:31 - D'Amato: "Tasso mortalità 5 volte più basso della media nazionale"

"Il rapporto Istat-Iss su mortalita' Covid conferma che nel Lazio il tasso è 5 volte più basso della media nazionale'". Così l'assessore alla sanità del Lazio Alessio D'Amato sottolineando che il tasso "è 15 volte in meno rispetto a Lombardia, 8 volte in meno rispetto all'Emilia Romagna, 3 volte in meno del Veneto e due volte in meno delle regioni del centro Italia". Secondo il rapporto prodotto congiuntamente dall'ISTAT e l'Istituto Superiore di Sanità (ISS) dal titolo 'Impatto dell'epidemia COVID sulla mortalità totale della popolazione residente' nel Lazio si è registrato nel primo quadrimestre 2020 un tasso di mortalità COVID standardizzato per 100 mila abitanti 5 volte inferiore alla media nazionale, 15 volte in meno della Lombardia, 8 volte in meno dell'Emilia-Romagna e 3 volte in meno rispetto al Veneto e in generale due volte in meno rispetto alle regioni del Centro Italia. "Questo risultato non è ascrivibile alla sorte, bensì al modello organizzativo di contrasto al COVID messo in atto a Roma e nel Lazio dove va mantenuta alta l'attenzione" commenta l'Assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D'Amato.

16:38 - Nel Lazio oggi 11 casi positivi, 72 guariti e 3 decessi

Oggi nel Lazio si registrano 11 casi positivi, 72 i guariti e 3 i decessi. Il numero complessivo dei guariti è di 4.260 totali. Scoperto un cluster all'Irccs San Raffaele pisana con 3 casi positivi in trasferimento ed è stata avviata un'indagine epidemiologica. All'ospedale dei castelli è stato dimesso ultimo paziente covid e al campus bio-medico sono guariti due anziani di 80 e 88 anni. All'Umberto I è stato attivato l'ambulatorio dei guariti del covid-19. Oggi sono in distribuzione 66.600 mascherine chirurgiche, 18.000 maschere FFP2, 2.800 maschere FFP3, 10.205 camici impermeabili, 3.400 tute.

15:29 - Assessore Lazio: "Voucher fino a 150 euro per bici a Comuni sotto 50mila abitanti"

"La Regione Lazio ha stanziato un milione di euro per finanziare voucher destinati all'acquisto di biciclette normali e a pedalata assistita per i cittadini dei comuni al di sotto dei 50mila abitanti. Questa misura è stata pensata per i comuni più piccoli del Lazio che non possono usufruire del bonus governativo riservato ai comuni sopra i 50mila abitanti. A differenza degli anni passati, nella delibera sono inclusi anche i non possessori di abbonamenti metrebus. L'unico requisito richiesto per accedere al voucher è quello di avere un reddito ISEE 2019 inferiore a 25mila euro. In questo modo si aiutano le fasce più deboli e si favorisce la mobilità alternativa su tutto il territorio regionale". Lo comunica in una nota l'Assessore alla Mobilità della Regione Lazio, Mauro Alessandri.

14:24- Riaprono i centri raccolta rifiuti a Fiumicino e Fregene

Dopo la fase di lockdown, da lunedì 8 giugno riaprono i centri di raccolta rifiuti comunali di via del Pesce Luna (Fiumicino) e di via Cesenatico (Fregene). Non è necessaria la prenotazione. Gli orari sono i seguenti: Pesce Luna: dal lunedì al venerdì dalle alle 11 e dalle 15 alle 18, il sabato dalle 11 alle 14 e dalle 15 alle 18 (escluso festivi infrasettimanali). Via Cesenatico (per sfalci, potature e ingombranti): dal lunedì al sabato dalle 11 alle 14 e dalle 15 alle 18 (escluso festivi infrasettimanali). L'amministrazione comunale di Fiumicino ricorda che l'accesso al centro di raccolta e' consentito ad un massimo di un utente per volta, che dovrà seguire le indicazioni fornite dal personale addetto. I rifiuti devono essere conferiti già differenziati presso la propria utenza e non eccedere nel quantitativo in modo da dare la possibilità a tutti di fruire del servizio. I cittadini che intendono utilizzare i servizi devono rispettare le condizioni di sicurezza imposte all'emergenza Covid-19: evitare assembramenti, mantenere la distanza corporea non inferiore ad un metro, utilizzare i dispositivi di protezione individuali ovvero mascherine e guanti e attendere il proprio turno rimanendo all'interno del proprio veicolo a motore spento parcheggiato correttamente senza intralciare il transito delle strade di accesso ai centri di raccolta. Il conferimento di rifiuti è vietato alle utenze in cui sono presenti soggetti positivi al tampone in isolamento o in quarantena obbligatoria.

13:54 - Allo Spallanzani 76 ricoverati; finora 462 dimessi

Sono 76 i pazienti ricoverati allo Spallanzani di Roma, di cui 27 positivi al Covid-19 e 49 sottoposti a indagini. Sei pazienti hanno bisogno di supporto respiratorio, mentre sono 462 i pazienti dimessi e trasferiti a domicilio o in altre strutture. È quanto emerge dal bollettino medico di oggi dell’Istituto.

13:07 - Bassato (Adr): “A bordo aerei massima sicurezza e pulizia”

"A bordo della cabina aeromobili, sia nello scompartimento passeggeri sia in quello degli equipaggi, abbiamo delle misure di sicurezza in vigore in questo momento che si integrano in maniera pressoché perfetta con quelle adottate anche all'interno dell'aeroporto". Lo ha riferito all'aeroporto di Fiumicino il Direttore operativo di Aeroporti di Roma, Ivan Bassato, nel secondo giorno di libera circolazione Regioni e riapertura delle frontiere nazionali senza bisogno di quarantena ai cittadini di Paesi Schengen. "Prima di tutto un fortissimo piano di sanificazioni e pulizie tecniche - ha spiegato Bassato - è prevista, peraltro, la sanificazione attraverso la nebulizzazione con vapori disinfettanti durante la sosta notturna degli aeromobili; mentre tra un volo e l'altro è programmata la pulizia con detergenti dotati di poteri disinfettanti per tutte le superfici che possono essere state toccate dai passeggeri o dagli equipaggi smontanti. Inoltre, è previsto l'uso obbligatorio della mascherina,che deve essere sempre indossata, come previsto dal decreto in vigore, sia all'interno dell'aeroplano sia all'interno dell'aeroporto - conclude il Direttore operativo di Aeroporti di Roma - Infine l'efficace sistema di ventilazione, filtraggio mediante filtri ad alta efficienza, cosiddetti Hepa, per la pulizia dell'aria, di cui sono dotati tutti gli aeromobili commerciali impiegati nel servizio di linea."

12:30 - Fiumicino, da oggi riprende collegamento Roma-Madrid

Al secondo giorno di libera circolazione tra regioni e di riapertura delle frontiere nazionali senza bisogno di quarantena ai cittadini dei Paesi Schengen, all'aeroporto di Fiumicino tutto sta procedendo regolarmente e con un maggiore afflusso di passeggeri rispetto ai giorni scorsi. Con i primi voli decollati questa mattina (Olbia, Zurigo), anche oggi nello scalo romano gestito da Aeroporti di Roma si registrano 109 voli (55 arrivi e 54 partenze). Come conseguenza ed in previsione dell'aumento del flusso di traffico aereo il gestore aeroportuale, in collaborazione con l'Enac e con le Forze dell'ordine hanno ulteriormente intensificato i controlli e le misure di sicurezza. Tutto questo anche in previsione, nei prossimi giorni, del graduale aumento dei flussi di viaggiatori da e per le varie regioni, oltre che da e per l'estero, considerando anche, a partire dal 15 giugno, l'apertura delle frontiere per chi proviene fuori dai confini comunitari. Oggi, peraltro, dopo l'avvio di ieri dei collegamenti diretti di Alitalia fra l'Italia e la Spagna (Roma-Barcellona), riprende anche il volo diretto Roma-Madrid, con partenza prevista da Fiumicino alle 10 e dalla capitale della Spagna alle 13:25. Il servizio sarà attivo il lunedì, giovedì e sabato.

11:23 - Virginia Raggi: "Romani tornino in centro, aiutiamo commercianti"

"Ai romani dico: ritorniamo a vivere il nostro centro storico, andiamolo a visitare. A chi ha avuto la fortuna di non perdere il lavoro dico: andiamo a fare compere, andiamo a mangiare fuori e ad aiutare questi commercianti. Questo è il momento della solidarietà". Così la sindaca di Roma, Virginia Raggi a La7. "Sono andata in giro per il centro. Questa è la parte di Roma che sta soffrendo la crisi più profonda. La maggior parte delle attività economiche lavoravano con il turismo. Col calo che c'è stato, immaginiamo la loro crisi. Stiamo dunque lavorando a delle misure specifiche per il rilancio delle botteghe e dei ristoranti".

11:15 - Virginia Raggi: "Bene Piano Conte, ma ottimo è nemico del buono"

"Il Piano di Conte è molto ambizioso, un patto sociale ci vuole. Questo è il momento di pensare in grande, ma l'ottimo è nemico del buono. Bisogna iniziare a fare, perché nel frattempo le imprese aspettano". Così a La7 la sindaca di Roma, Virginia Raggi.

7:28 - Il dg dello Spallanzani: "L'attenzione resti"

"È un grandissimo onore per noi avere l'attenzione del presidente della Repubblica che rappresenta tutto il paese in un momento così difficile come è stato quello dell'emergenza sanitaria. Siamo molto orgogliosi e fieri di avere nove dei nostri ricercatori - medici e biologi, tra loro sei donne - insigniti con questa onorificenza cosi importante". Lo afferma la direttrice generale dell'Istituto Spallanzani, Marta Branca, parlando dell'onorificenza di Cavaliere. Branca chiede alle istituzioni di dare un seguito all'attenzione ricevuta dal capo dello Stato: "Ora va riconosciuta la capacità assistenziale e di ricerca anche dopo il momento di emergenza perché queste persone, tutti i nostri operatori sanitari, infermieri, medici, ricercatori lavoravano così anche prima e lavoreranno così dopo l'emergenza sanitaria".