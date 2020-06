Anzio, armato di punteruolo tenta di rapinare un negozio: arrestato

Un uomo di 41 anni è stato arrestato dai carabinieri della compagnia di Anzio per aver tentato, armato di un punteruolo, di rapinare un negozio. L’uomo, originario del Marocco e già noto alle forze dell'ordine, è entrato nel negozio e, con il volto coperto da un berretto e da una mascherina chirurgica, ha minacciato la proprietaria puntandole addosso una lama appuntita, poi ha bloccato la donna stringendole le mani al collo per costringerla a consegnargli l'incasso. La donna però ha reagito e, con uno spintone, ha fatto cadere il 41enne su dei manichini e ha iniziato ad urlare mettendo in fuga il 41enne. Una pattuglia dei carabinieri di Anzio, in transito in quel momento in via Ardeatina, è stata richiamata dalle grida della donna e h inseguito il fuggitivo, bloccato dopo pochi metri. La donna è stata poi visitata al pronto soccorso dell'ospedale di Anzio e giudicata guaribile in 10 giorni.