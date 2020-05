Roma, nuova flotta di 1000 monopattini elettrici in sharing

"Roma vuole essere la capitale dello sharing sostenibile. ‎Oggi presentiamo altri monopattini, quelli di Lime, un'azienda leader nell’Unione Europea e non solo per i mezzi a emissioni zero per il primo e l'ultimo miglio”, le parole della sindaca Virginia Raggi

Una nuova flotta di monopattini elettrici arriva nella Capitale: si tratta di Lime, i cui mezzi sono stati presentati oggi alla presenza della sindaca di Roma Virginia Raggi e dell'assessore alla Città in movimento Pietro Calabrese.

Il servizio

I monopattini di Lime saranno disponibili all’inizio nel centro storico e nei quartieri Esquilino e San Giovanni. Dopo le prime due settimane l’area operativa verrà ampliata anche ai quartieri di Parioli/Pinciano, Flaminio, Trieste, Nomentano/Università, San Lorenzo, Prati, Garbatella/Ostiense. Per utilizzare Lime, gli utenti devono scaricare la app, individuare un monopattino sulla mappa, scannerizzare il codice QR sul monopattino e sbloccarlo con un tasto. Quando la corsa è completata, si seguono le istruzioni nell’app per terminare il noleggio e parcheggiare il veicolo. Il costo è di 1€ al momento dello sblocco e 25 centesimi per ogni minuto aggiuntivo. Sono anche disponibili degli abbonamenti: un pass settimanale consente sblocchi illimitati gratuiti a 2.99€, quelli mensili prevedono lo sblocco gratuito e 30 minuti di corsa inclusi.

Le parole della sindaca Virginia Raggi

"Roma vuole essere la capitale dello sharing sostenibile. ‎Oggi presentiamo altri monopattini, quelli di Lime, un'azienda leader nell’Unione Europea e non solo per i mezzi a emissioni zero per il primo e l'ultimo miglio. Quello che stiamo facendo è inondare la città di mezzi in sharing, perché questa pandemia ha aperto gli occhi a tutti, e questa crisi deve essere una opportunità per cambiare". Così la sindaca di Roma Virginia Raggi nel corso della presentazione ai Fori Imperiali. "Dobbiamo puntare in modo rapido sulla mobilità sostenibile, e abbiamo partner di caratura primaria - ha aggiunto - I monopattini aiutano dell'intermodalità, non sono i mezzi più indicati per spostarsi dall'estrema periferia nord a quella sud, ma sono perfetti per i piccoli spostamenti, quel primo e ultimo miglio in cui molti scelgono l'auto". Raggi ha ricordato l'iniziativa del Campidoglio di iniziare a realizzare i primi 150 km di ciclabili "su cui possono andare anche i monopattini". La novità di oggi aiuta a completare "il puzzle per cambiare la mobilità. Ce la possiamo fare tutti assieme".

Calabrese: "Ottima soluzione in integrazione a trasporto pubblico"

"Stiamo assistendo a cambiamenti importanti nella propensione dei cittadini a utilizzare mezzi leggeri ed eco-sostenibili negli spostamenti quotidiani - ha commentato Calabrese - In questo contesto i monopattini elettrici in sharing rappresentano uno dei mezzi ideali per la mobilità ‘dell’ultimo miglio’, un’ottima soluzione per percorrere le distanze più brevi in integrazione con il trasporto pubblico per gli spostamenti più lunghi".