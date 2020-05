Coronavirus a Roma, tutti gli aggiornamenti di oggi in diretta

È partito questa notte da Bangkok un volo speciale Thai Airways diretto a Roma Fiumicino, sul quale hanno trovato posto 160 italiani bloccati in Thailandia. L'arrivo è previsto per oggi pomeriggio

9:39 - Sono 400 i visitatori per la riapertura dell'Oasi Wwf Macchiagrande

Oltre alla voglia di mare, nello scorso fine settimana, sul litorale romano, è tornata anche la passione per la natura, dopo i mesi di quarantena e chiusura. Oltre 400 visitatori, molte le famiglie con bambini, si sono dati appuntamento a Fregene per la riapertura dell'Oasi Wwf di Macchiagrande, che ospita anche la mostra "Dinosauri in carne e ossa". "Tutti sono stati molto disciplinati e attenti alle disposizioni di distanziamento, sia sul percorso della mostra che sul sentiero naturalistico", fanno notare dall'Oasi.

È partito questa notte da da Bangkok un volo speciale Thai Airways diretto a Roma Fiumicino, sul quale hanno trovato posto 160 italiani bloccati in Thailandia da quando, per far fronte all'emergenza coronavirus, sono stati sospesi i voli internazionali. Lo hanno riferito all'ANSA fonti della nostra ambasciata a Bangkok, che ha organizzato il volo di rimpatrio in arrivo in Italia nel pomeriggio di oggi. La Thailandia, di solito visitata da oltre 250mila italiani l'anno, ha fermato i voli in entrata a fine marzo, nonostante un numero di contagi estremamente contenuto rispetto alle cifre italiane, con un totale odierno di poco più di 3mila casi e 53 decessi. Il decreto di emergenza, che include la chiusura agli arrivi aerei, è stato esteso fino al 30 giugno facendo rimanere bloccati migliaia di turisti europei che non sono riusciti a prenotare un biglietto di ritorno su uno dei rarissimi voli speciali organizzati dalle ambasciate.