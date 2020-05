Coronavirus a Roma, tutti gli aggiornamenti di oggi in diretta

Così Esterino Montino: "È un'ottima notizia: per la prima volta siamo a una cifra. Ma questo non significa che siano tollerabili gli assembramenti che abbiamo visto nel fine settimana"

7:30 - Da oggi nuova modalità di accesso in scalo Fiumicino

Cambiano da oggi le modalità di accesso all'aeroporto di Roma Fiumicino in base alle nuove disposizioni previste dal Dpcm del 17 maggio 2020 per il contenimento del contagio da Covid-19, al protocollo di sicurezza sanitaria dell'Ue e alle linee guida dell'Enac. Al terminal 3, l'unico al momento operativo - spiega Adr -, possono da oggi entrare solo i passeggeri muniti di regolare titolo di viaggio e gli operatori aeroportuali. Vietato invece l'accesso agli accompagnatori. L'unica eccezione viene fatta per i passeggeri minorenni e per i viaggiatori a mobilità ridotta. ​Novità anche per quanto riguarda i controlli della temperatura corporea con l'impiego di termoscanner (già operativi peraltro dal 4 febbraio) che vengono ora effettuati da personale del volontariato all'ingresso dell'aeroporto e non più ai gate d'imbarco. La nuova modalità prevede pertanto che il controllo venga eseguito all'ingresso 5, piano partenze del terminal 3, e al mezzanino, sempre del terminal 3, per chi arriva dai parcheggi multipiano e dalla stazione ferroviaria. Agli arrivi del terminal 3, invece, i controlli vengono effettuati alla porta 4. L'uscita dal terminal è consentita dalla porta 3, a livello partenze, e dalla porta 2, a livello arrivi. Presente a ogni ingresso un presidio di Adr Security. Resta poi sempre obbligatorio indossare la mascherina di protezione all'interno dello scalo e mantenere la distanza interpersonale di almeno un metro.

7:18 - Il sindaco di Fiumicino : "Positivi calano a nove"

Calano a nove i positivi al Covid-19 nel comune di Fiumicino e per la prima volta il numero dei contagi segna una cifra sola. Lo rende noto il sindaco di Fiumicino, Esterino Montino dopo l'ultimo aggiornamento dalla Asl RM3 sui contagi in città. "Rimangono ancora 21 le persone in sorveglianza attiva perché contatti diretti di persone positive. È un'ottima notizia: per la prima volta siamo a una cifra. Ma questo non significa che siano tollerabili gli assembramenti che abbiamo visto nel fine settimana: è fondamentale continuare a tenere la distanza di sicurezza di almeno un metro tra le persone perché il virus non è sparito".