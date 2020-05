Coronavirus a Roma, tutti gli aggiornamenti di oggi in diretta

Controlli sulle principali vie verso il mare, vigilanza dal mare anche con acquascooter e una app che avvisa i cittadini sulla disponibilità di spazio nelle spiagge libere per evitare assembramenti. Il litorale di Roma si prepara ad affrontare il week end e il ponte del 2 maggio che coincide con la riapertura totale ed un possibile esodo verso le località balneari. Ieri si è tenuta una riunione in videoconferenza organizzata dalla Regione Lazio e dalla Prefettura di Roma, cui hanno preso parte i Comuni costieri della provincia e le forze dell'ordine. Al centro dell'incontro la gestione delle spiagge libere, le misure organizzative richieste ai gestori delle spiagge in concessione per garantire le norme igienico-sanitarie e il distanziamento sociale, e le più generali disposizioni messe in campo da ciascun Sindaco. Roma realizzerà una app che consente ai cittadini di conoscere, già prima di mettersi in viaggio, la disponibilità di spazi ancora fruibili presso le spiagge libere di Ostia. Lo strumento, è stato messo a disposizione di tutti i Comuni costieri, anche per fornire una più capillare e preventiva informazione agli utenti ed evitare affollamenti e disagi una volta giunti sul posto. Grande impegno delle Forze dell'ordine per presidiare sia i flussi verso le città di mare. (DIRETTA)

7:47 - Controlli e app, le spiagge di Roma sono pronte

Controlli sulle principali vie verso il mare, vigilanza dal mare anche con acquascooter e una app che avvisa i cittadini sulla disponibilità di spazio nelle spiagge libere per evitare assembramenti. Il litorale di Roma si prepara ad affrontare il week end e il ponte del 2 maggio che coincide con la riapertura totale ed un possibile esodo verso le località balneari. Ieri si è tenuta una riunione in videoconferenza organizzata dalla Regione Lazio e dalla Prefettura di Roma, cui hanno preso parte i Comuni costieri della provincia, la Polizia di Stato, i Carabinieri, la Guardia di Finanza e la Capitaneria di porto. Al centro dell'incontro la gestione delle spiagge libere, assicurata dai Comuni anche grazie al contributo economico stanziato dalla Regione, le misure organizzative richieste ai gestori delle spiagge in concessione per garantire le norme igienico-sanitarie e il distanziamento sociale, e le più generali disposizioni messe in campo da ciascun Sindaco, anche mediante specifiche ordinanze, per assicurare la governance dell'attività balneare. Roma Capitale varerà una app che consente ai cittadini di conoscere, già prima di mettersi in viaggio, la disponibilità di spazi ancora fruibili presso le spiagge libere di Ostia. Lo strumento, è stato messo a disposizione di tutti i Comuni costieri, anche per fornire una più capillare e preventiva informazione agli utenti ed evitare affollamenti e disagi una volta giunti sul posto. Grande impegno delle Forze dell'ordine per presidiare sia i flussi verso le città di mare, anche su strade consolari ed autostrade, sia i territori dei Comuni del litorale dove verranno attuati, in collaborazione con le Polizie locali, potenziati dispositivi di controllo per garantire, in sicurezza, l'ordinato avvio della stagione balneare. Capitaneria di porto e Guardia di Finanza, supportati anche dagli acquascooter della Polizia di Stato, vigileranno sulla sicurezza in mare.