Coronavirus a Roma, tutti gli aggiornamenti di oggi in diretta

Domani riapriranno nel Lazio gli stabilimenti termali e centri per il benessere fisico e potrà riprendere l'attività delle guide turistiche. Dal 15 giugno sono inoltre consentite le attività dei centri estivi per minori e dei centri anziani. Questo è quanto stabilisce l'ordinanza firmata dal presidente della Regione, Nicola Zingaretti, relativa al riavvio di ulteriori attività produttive, economiche e sociali. Il provvedimento, spiega l'assessore regionale allo Sviluppo Economico Paolo Orneli "consente la ripresa di molte attività che erano ancora ferme (dalle strutture termali ai circoli ricreativi) e rende pubbliche le linee guida di molte strutture che riapriranno nei prossimi giorni, come i campeggi, i noleggiatori di auto e altre attrezzature, i parchi tematici e di divertimento e i centri benessere, solo per fare alcuni esempi. Facciamo quindi un altro importante passo avanti verso una piena ripartenza delle attività nel nostro territorio. Una ripartenza che deve però essere sempre accompagnata dalla cautela e dall'attenzione massima che ha contraddistinto i comportamenti in tutti questi mesi. Continuiamo a seguire i principi di prudenza e responsabilità individuale indispensabili per proteggere la salute di tutti e le cose potranno solo andare bene". L'ordinanza dal 3 giugno consente anche l'attività corsistica individuale e collettiva, come ad esempio, scuole di musica, di danza, di pittura, di fotografia, di teatro, di lingue straniere ecc.; l'attività di formazione professionale, per la parte pratica e di stage/tirocinio; l'attività dei centri ricreativi e culturali.