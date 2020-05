Coronavirus a Roma, tutti gli aggiornamenti di oggi in diretta

Decise anche una serie di misure volte per monitorare gli ingressi sulle spiagge e verificare la disponibilità di posti disponibili per rispettare le distanze fra le persone

La stagione balneare 2020 per le spiagge di Roma si apre oggi, 29 maggio, e terminerà il 30 settembre. È quanto prevede un'ordinanza firmata ieri sera dalla sindaca di Roma, Virginia Raggi, che revoca la precedente ordinanza consentendo il libero accesso alle spiagge e l'uso degli arenili. (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI)

8:25 - Scoperto un milione di mascherine non sicure, due denunce

Sono oltre un milione le mascherine non conformi alla normativa europea e nazionale sulla sicurezza dei prodotti scovati dalla guardia di finanza di Roma in un deposito situato nel quartiere Prenestino.

7:18 - Ordinanza di Virginia Raggi: "Al via stagione balneare su litorale"

La stagione balneare 2020 per le spiagge di Roma si apre oggi, 29 maggio, e terminerà il 30 settembre. È quanto prevede un'ordinanza firmata ieri sera dalla sindaca di Roma, Virginia Raggi, che revoca la precedente ordinanza consentendo il libero accesso alle spiagge e l'uso degli arenili. Decise anche una serie di misure volte per monitorare gli ingressi sulle spiagge e verificare la disponibilità di posti disponibili per rispettare le distanze fra le persone. A questo scopo è stato approvato il piano strategico gestione balneare che detta le modalità operative per consentire il regolare svolgimento della stagione balneare in sicurezza rendendo possibile il controllo degli accessi all'arenile, il contingentamento delle presenze su ogni spiaggia fino a una capienza massima definita e il distanziamento sociale.