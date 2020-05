Coronavirus a Roma, tutti gli aggiornamenti di oggi in diretta

"Stiamo pensando di organizzare delle Notti bianche dello shopping per creare situazioni durante le quali i cittadini possono andare e fare shopping. Valutiamo le misure messe in campo insieme ai commercianti". Così la sindaca di Roma, Virginia Raggi, a Teleroma 56. (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI)

8:23 - Virginia Raggi: "Pensiamo a notti bianche dello shopping"

"Stiamo pensando di organizzare delle Notti bianche dello shopping per creare situazioni durante le quali i cittadini possono andare e fare shopping. Valutiamo le misure messe in campo insieme ai commercianti". Così la sindaca di Roma, Virginia Raggi, a Teleroma 56. "Il dialogo con loro è fondamentale - aggiunge - e siamo aperti alle loro proposte per provare a studiare insieme metodi che riescano a dar loro respiro e recuperare il più possibile i mesi di chiusura a causa del lockdown".

8:19 - Virginia Raggi: "Con buoni spesa e pacchi aiuti a oltre 100mila"

"Abbiamo anticipato i fondi per i buoni spesa per dare una risposta immediata a tanti cittadini in stato di bisogno. Il premier Conte aveva annunciato 400 milioni su tutta l'italia per garantirli. Noi non abbiamo perso tempo e abbiamo anticipato 15 milioni per dare una risposta immediata mettendo subito in pagamento i primi buoni spesa". Così la sindaca di Roma, Virginia Raggi, a Teleroma 56. "Abbiamo ricevuto oltre 100mila domande - aggiunge - Le domande ammesse sono state 70mila, altre 30mila sono state escluse in base ai requisiti, ma a queste 30mila è stata garantita la possibilità di ricevere i pacchi spesa acquistati in parte con i fondi del Governo in parte con i fondi di Roma Capitale. Abbiamo costruito una rete per arrivare a tutti coloro che avevano diritto ad avere un aiuto. Abbiamo cercato di coprire tutta la richiesta. Inoltre, per aiutare le persone in stato di bisogno abbiamo dato il via al progetto sperimentale dei Mercati Solidali. Ne abbiamo aperti due nei municipi IV e X. L'obiettivo è estendere il progetto in tutti i municipi della città".