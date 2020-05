Coronavirus Roma, aprono biblioteche: in quarantena libri riportati

La riapertura domani, dopo quasi tre mesi. Sarà graduale e in sicurezza in questa delicata fase post lockdown, con ingressi contingentati, su prenotazione, e nuove modalità di accesso

Domani, dopo quasi tre mesi, riaprono al pubblico le Biblioteche di Roma. Una ripartenza, graduale e in sicurezza in questa delicata fase post lockdown, con ingressi contingentati, su prenotazione, e nuove modalità di accesso. Prevista anche la quarantena per i libri restituiti. Si comincia con 12 sedi per poi procedere al progressivo riavvio dell'intera rete del sistema capitolino, nel rispetto delle misure di prevenzione e protezione, attualmente previste o di futura adozione, a livello nazionale e regionale per il contenimento e il contrasto del coronavirus. (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - LA SITUAZIONE NEL LAZIO)

Le regole

Le biblioteche riapriranno inizialmente tre giorni a settimana secondo il seguente schema orario: il martedì e il giovedì dalle 10 alle 18; il sabato dalle 10 alle 14. Tutte le misure di prevenzione e protezione, individuali e collettive, saranno assicurate al momento della riapertura: installazione di distanziatori di file all'ingresso; barriere protettive ai front-office; nuovo servizio di guardiania per la regolazione degli accessi; fornitura di dispositivi di protezione al personale; termometri a infrarossi per il controllo della temperatura; messa in quarantena dei libri restituiti dagli utenti; sanificazione degli ambienti.

Prestiti su prenotazione

In questa prima fase, sarà riattivato il servizio di prestito su prenotazione tramite la piattaforma Bibliotu. Anche la restituzione dei documenti avverrà su prenotazione, telefonando o inviando una email alla biblioteca interessata. Rimarranno chiusi per il momento la sala studio e gli spazi per bambini e ragazzi. Sospesi anche i servizi di mediateca, emeroteca e consultazione in sede.