Coronavirus Roma, il video dei carabinieri: "Ripartiamo"

“La città eterna, così come l'Italia intera, riprendono la loro marcia verso il futuro: non vanifichiamo gli sforzi fatti finora!” Sono queste le parole che accompagnano il video che i carabinieri hanno voluto dedicare alla Capitale in occasione dell’inizio della fase 2 dell’emergenza coronavirus (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - LA SITUAZIONE A ROMA E NEL LAZIO). Nel filmato, pubblicato su Facebook, si alternano gli scorci più suggestivi e i luoghi simbolo di una Roma deserta per via del lockdown, ma che piano piano prova a ripartire. “Con responsabilità e collaborazione da parte di tutti, possiamo ripartire. Noi vi sosteniamo in questo nuovo inizio”, scrive l’Arma, che chiude il post con gli hashtah #possiamoaiutarvi e #ROMAriparTIAMO.