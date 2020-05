Coronavirus a Roma, tutti gli aggiornamenti di oggi in diretta

"Serve boccata d'ossigeno per bar, ristoranti e locali. Intanto bene Franceschini su sospensione Cosap e norma per rimborso mancati introiti Comune. A Roma iter già avviato". Cosi su Twitter la sindaca della Capitale

"Alla Camera ok ammissibilità nostro emendamento dl liquidità per velocizzare concessione suolo pubblico. Serve boccata d'ossigeno per bar, ristoranti e locali". Cosi su Twitter la sindaca di Roma, Virginia Raggi. (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI)

7:33 - Virginia Raggi: "Via libera su emendamento suolo pubblico"

"Alla Camera ok ammissibilità nostro emendamento dl liquidità per velocizzare concessione suolo pubblico. Serve boccata d'ossigeno per bar, ristoranti e locali. Intanto bene Franceschini su sospensione Cosap e norma per rimborso mancati introiti Comune. A Roma iter già avviato". Cosi su Twitter la sindaca di Roma, Virginia Raggi.

7:22 - Lino Banfi: "270 chili di orecchiette per gli homeless"

Duecentosettanta chili di orecchiette e 500 vasetti di sugo piccante per i senzatetto. Lino Banfi li ha consegnati personalmente nel suo ristorante, nel quartiere Prati a Roma, all'elemosiniere del Papa, il cardinale Konrad Krajewski, che distribuisce gli aiuti ai poveri della città. "D'accordo con tutta la famiglia ho pensato di fare del bene", racconta l'attore.