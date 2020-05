Coronavirus Roma, fase 2: da oggi le strisce blu tornano a pagamento

Per chi non ha un abbonamento Metrebus sono a pagamento anche i parcheggi di interscambio. Non sono attive le zone a traffico limitato Trastevere, Tridente e Centro Storico

Da oggi torna a pagamento la sosta sulle strisce blu nelle strade di Roma "e, per chi non ha un abbonamento Metrebus, i parcheggi di interscambio", questo è quanto reso noto dall'Agenzia per la mobilità. "I parcheggi di interscambio - prosegue la nota - sono aperti con orario compatibile a quello del servizio metroferroviario: apertura ore 5.15, chiusura ore 0.30. Le zone a traffico limitato Trastevere, Tridente e Centro Storico restano non attive".