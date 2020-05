Coronavirus a Roma, tutti gli aggiornamenti di oggi in diretta

Sono circa 355mila le localizzazioni di imprese del Lazio che hanno riaperto in occasione del 4 maggio, su un totale di 594 mila localizzazioni consentite. È quanto emerge da dati di Infocamere. Analizzando le singole province, a Roma le imprese che hanno riaperto sono 248 mila (su un totale di 434 mila consentite), poi Latina con 38 mila (su oltre 57 mila). A Frosinone la cifra è di 30 mila (su quasi 47.500), poi Viterbo (oltre 27 mila su 38 mila) e infine Rieti: 11.400 su più di 16 mila (DIRETTA).

8:00 – Raggi accoglie apecar As Roma che ha donato 14mila Dpi

"Un altro anello si aggiunge alla lunga catena di solidarietà che abbiamo costruito a Roma, giorno dopo giorno, dall'inizio dell'emergenza Coronavirus. Abbiamo accolto al comando di Polizia Locale di Roma Capitale l'apecar giallorossa dell'As Roma, che ha donato 14 mila mascherine protettive da destinare agli stessi agenti della Polizia Locale, al personale Atac, all'Assessorato Politiche Sociali e a Zetema". Così su Facebook la sindaca di Roma Virginia Raggi. "È un'altra grande azione di solidarietà - aggiunge - che la Fondazione Roma Cares ha portato in campo, dopo essersi mobilitata già dall'inizio dell'emergenza per supportare cittadinanza e personale medico. Ed è solo il primo appuntamento nell'ambito della campagna 'Assieme' che si svolgerà fino a venerdì 8 maggio: in questa settimana è prevista la consegna di oltre 41 mila mascherine, 4 mila flaconi di gel igienizzante e 8 mila guanti in lattice. Inoltre, a bordo delle apecar giallorosse, verranno distribuite mascherine alle persone in attesa alle fermate di bus e metro. Voglio ringraziare i rappresentanti dell'As Roma e tutte le persone coinvolte in questo grande e importante lavoro - conclude Raggi - Durante l'emergenza la nostra città ha dimostrato di essere una comunità unita e solidale. Continueremo su questa strada, insieme".

7:46 – Roma, Raggi: “Consegnati pc donati da Camera a Municipio XIII”

"Abbiamo consegnato al Municipio XIII i computer che la Camera dei deputati ha donato a Roma Capitale. Un gesto importante che permetterà ad alcuni bambini che non possiedono il pc a casa di poter seguire la didattica a distanza con maggiore semplicità". Così su Facebook la sindaca di Roma Virginia Raggi. "In molti casi, infatti - aggiunge - i bambini sono costretti a utilizzare i cellulari dei genitori che però, essendo in smartworking, devono servirsene per portare avanti il lavoro. Si tratta di situazioni di criticità alle quali vogliamo dare una soluzione concreta. I più piccoli stanno soffrendo in modo particolare questa situazione. Dare loro la possibilità di ritrovare un contatto con le proprie maestre e i propri insegnanti è fondamentale. Le famiglie destinatarie, individuate dalle scuole, potranno ritirare il computer direttamente nella sede del municipio su appuntamento. Continuiamo a lavorare - conclude Raggi - e a cercare soluzioni per sostenere tutti i cittadini, grandi e piccoli, che stanno vivendo questa emergenza con difficoltà maggiori".

7:00 – Nel Lazio 355mila imprese, a Roma 248mila

Sono circa 355 mila le localizzazioni di imprese del Lazio che hanno riaperto in occasione del 4 maggio, su un totale di 594 mila localizzazioni consentite. E' quanto emerge da dati di Infocamere, che conteggia le 'localizzazioni' e non le 'sedi' d'impresa perché una azienda potrebbe avere alcune localizzazioni aperte e altre chiuse, ma anche per considerare le 'localizzazioni' nel Lazio di imprese che hanno però la sede altrove. Per 'riaperte' si intende localizzazioni che lunedì scorso, 27 aprile, risultavano chiuse. Analizzando le singole province, a Roma le imprese che hanno riaperto sono 248 mila (su un totale di 434 mila consentite), poi Latina con 38 mila (su oltre 57 mila). A Frosinone la cifra è di 30 mila (su quasi 47.500), poi Viterbo (oltre 27 mila su 38 mila) e infine Rieti: 11.400 su più di 16 mila.