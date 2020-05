Controlli nei principali snodi ferroviari, ai capolinea di bus e fermate metro. Sotto la lente anche parchi, ville storiche e l'esterno dei locali che potranno riaprire per la vendita d'asporto. Sono scattate nella Capitale le nuove misure di sicurezza per l'avvio della Fase 2 dell'emergenza Coronavirus. Massima attenzione a eventuali assembramenti che possono crearsi ora che si sono allentate le maglie dei divieti e più persone ritornano a circolare in città. Controlli dalle prime ore del mattino nelle principali stazioni della città per verificare arrivi e partenze, come anche in scali aeroportuali, marittimi e sulle strade di ingresso e di uscita dalla città. (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI)

8:22 - Virginia Raggi: "Ora prudenza e responsabilità"

"Oggi in tutta Italia inizia la #Fase2 dopo il lockdown. È il momento di ripartire con prudenza ma soprattutto è il momento della responsabilità. Di tutti noi cittadini. #NonAbbassiamoLaGuardia #RomaRiparte". Così in un tweet la sindaca di Roma Virginia Raggi.

8:16 - Roma, sui bus con la mascherina e distanziati

Sul bus in mascherina e a distanza. Oggi è partito il nuovo servizio di trasporto a Roma per la Fase 2. Capienza al 50% su bus e metro, obbligo di mascherina e distanza di sicurezza sono le principali prescrizioni. Per ora sui bus non si rilevano criticità riguardo il numero di passeggeri che possono sedersi solo sui sedili non contrassegnati da marker. In servizio circa 1.300 bus e anche convogli delle tre linee metro che hanno ripreso a circolare dalle dalle 5:30. In servizio anche le linee Roma-viterbo, Termini-Centocelle e Roma -lido. Le corse di finiranno alle 23:30 mentre resta sospeso il servizio notturno. Le Ztl (centro, Tridente e Trastevere) sono aperte ma tornano le strisce blu a pagamento.

7:59 - A Roma più auto in giro e passeggeri a Termini

Più auto in giro nella Capitale e più passeggeri in transito stamattina alla stazione Termini, con l'avvio della Fase 2 dell'emergenza coronavirus. Nello scalo romano c'è un maggior flusso di persone rispetto alle scorse settimane, ma al momento la situazione sarebbe "scorrevole". Lieve intensificazione del traffico in alcune strade della città, in particolare Salaria, Prenestina, sulla via Cristoforo Colombo in direzione Roma e sulla Tangenziale est dove in zona Corso Francia c'è una chiusura per lavori con un doppio senso di marcia nella carreggiata in direzione dello stadio Olimpico. Dalla mezzanotte sono scattate le nuove misure di sicurezza per la Fase 2. Massima attenzione a eventuali assembramenti che potrebbero formarsi ora che ci saranno più persone che tornano a circolare in città e a garantire il rispetto delle distanze di sicurezza. Sotto la lente ci sono i capolinea dei bus, i principali snodi ferroviari, i parchi e l'esterno dei locali che riapriranno per la vendita da asporto.

7:23 - Scattate misure a Roma, controlli anti-assembramento

Controlli nei principali snodi ferroviari, ai capolinea di bus e fermate metro. Sotto la lente anche parchi, ville storiche e l'esterno dei locali che potranno riaprire per la vendita d'asporto. Sono scattate nella Capitale le nuove misure di sicurezza per l'avvio della Fase 2 dell'emergenza Coronavirus. Massima attenzione a eventuali assembramenti che possono crearsi ora che si sono allentate le maglie dei divieti e più persone ritornano a circolare in città. Controlli dalle prime ore del mattino nelle principali stazioni della città per verificare arrivi e partenze, come anche in scali aeroportuali, marittimi e sulle strade di ingresso e di uscita dalla città. Massima l'attenzione anche ai capolinea dei bus e stazioni metro. Da oggi bus e metro potranno circolare fino alle 23:30 ma la capienza di ogni mezzo è ridotta. Si allunga l'orario di chiusura dei negozi, fissato alle 21:30, per chi può aprire. Riaprono anche i parchi. Saranno consentite passeggiate e jogging, rispettando le distanze di sicurezza ed evitando assembramenti, mentre rimarranno chiuse le aree gioco per bambini.

7:14 - Frosinone, questa mattina riapre il cimitero

Il sindaco di Frosinone, Nicola Ottaviani, ha disposto la riapertura della struttura cimiteriale da questa mattina. "Abbiamo svolto opere di manutenzione ordinaria e straordinaria per garantire la riapertura del cimitero in sicurezza, ma questo non significa che in un luogo di culto e di spiritualità interiore, come il cimitero di Colle Cottorino, non debbano essere rispettati quei protocolli rigidi e indispensabili, volti ad attenuare rischi di diffusione del Covid-19". Gli ingressi saranno limitati a 100 ogni ora e, a partire dalle 9 fino alle 15. "Vi è tutto il tempo per onorare con tranquillità la memoria dei propri defunti - ha aggiunto Ottaviani -, senza creare file o avvicinamenti. Sarà obbligatorio tenere la distanza di almeno due metri tra le persone, che dovranno indossare, tutte, le mascherine, almeno in questa prima fase della ripartenza, tenuto anche conto del fatto che il Comune di Frosinone ha distribuito, gratuitamente, circa 42mila mascherine, lavabili e riutililizzabili, all'intera popolazione. Per coloro che intenderanno utilizzare i servizi idrici per vasi ed essenze floreali, sarà indispensabile munirsi di guanti, anche nel rispetto delle prerogative degli altri".

7:08 - Roma, da oggi le strisce blu tornano a pagamento

Da oggi tornano a pagamento la sosta sulle strisce blu nelle strade di Roma "e, per chi non ha un abbonamento Metrebus, i parcheggi di interscambio". E' quanto fa sapere l'Agenzia per la mobilità. "I parcheggi di interscambio - prosegue la nota - sono aperti con orario compatibile a quello del servizio metroferroviario: apertura ore 5:15, chiusura ore 0:30. Le zone a traffico limitato Trastevere, Tridente e Centro Storico restano non attive".

7:02 - Virginia Raggi: "Gradualmente apriremo tutti i parchi di Roma"

"Gradualmente riapriremo tutti i parchi e le ville storiche di Roma. Sarà fondamentale rispettare le distanze e le regole per evitare il rischio di contagio". Così su Facebook la sindaca di Roma, Virginia Raggi. "È possibile passeggiare, mantenendo la distanza di un metro, fare attività fisica a distanza di due metri l'uno dall'altro, andare in bicicletta, passeggiare con i figli o con il cane e curare l'orto. Non sarà consentito, invece, l'utilizzo delle aree gioco per i bambini né delle attrezzature sportive. Non si potranno fare attività ricreative di gruppo, giochi di squadra, né organizzare picnic o usare i bagni pubblici. Confido nel buon senso di tutti i cittadini. Deve essere chiaro che l'emergenza non è cessata e che la riapertura dei parchi non vuol dire tornare alle abitudini che avevamo prima. La prudenza continua a essere necessaria. I controlli nelle aree verdi proseguiranno, anche con l'utilizzo di droni, per verificare il rispetto delle regole".

Data ultima modifica 04 maggio 2020 ore 08:35