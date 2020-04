Così su Twitter la sindaca di Roma, Virginia Raggi: "Dall'inizio del lockdown, a Roma, la polizia Locale ha effettuato più di 700mila controlli e ha elevato oltre 1400 sanzioni. #NonAbbassiamoLaGuardia. Per ripartire servono responsabilità e prudenza". (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI)

10:52 - Controlli polizia, 14 sanzioni e chiusure

Sono due le attività commerciali in zona Primavalle, per le quali è scattata la chiusura dai due ai cinque giorni a seguito di ispezioni effettuate negli ultimi giorni dagli agenti del commissariato di zona, impegnati nei controlli per il rispetto delle misure per il contenimento del Covid-19. I poliziotti hanno infatti trovato il personale preposto alla vendita, intento a manipolare merce di genere alimentare privo di dispostivi di protezione individuale, contrariamente a quanto stabilito dall'ordinanza regionale del 10.03.2020. Una sanzione amministrativa di 1.032 euro è scattata, invece, per il titolare di un negozio all'ingrosso di casalinghi e cinquemila le mascherine sequestrate non conformi alle vigenti norme: 14 sono state, infine, le sanzioni che sono state elevate a diversi titolari di attività di vendita di generi alimentari perché inosservanti delle disposizioni in vigore.

9:17 - Nicola Zingaretti: "Il Coronavirus non ci impedirà di ricordare il 25 aprile"

"Libertà di pensare, di criticare, di muoversi, di viaggiare, di organizzarsi, di cambiare idea incontrando gli altri. La libertà ci è arrivata come un regalo da chi ha combattuto e lottato per conquistarla, 75 anni fa dopo il fascismo e le tragedie della seconda guerra mondiale. Ha proprio ragione Piero Calamandrei "La libertà è come l'aria: ci si accorge di quanto vale quando comincia a mancare, quando si sente quel senso di asfissia che gli uomini della mia generazione hanno sentito per vent'anni, e che io auguro a voi, giovani, di non sentire mai". Lo scrive il segretario del Pd e presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti. "Siamo tutti impegnati per sconfiggere il virus partendo dalle nostre vite, dalle scelte individuali, dal rispetto di comportamenti e regole che hanno stravolto la nostra quotidianità. Ma nulla potrà impedirci di ricordare chi ha lottato per la nostra libertà permettendo poi la nascita della Repubblica e l'affermazione con la democrazia, di valori condivisi ancora oggi fondamentali per guardare al futuro con fiducia. Ce la faremo ancora una volta se promuoveremo con l'Europa un nuovo modello di sviluppo fondato sulla sostenibilità ambientale e sociale: crescita per il lavoro, contro le nuove solitudini e le disuguaglianze. Al centro di tutto la persona. Dobbiamo farcela. Viva l'Italia. Buon 25 aprile di liberazione", ha concluso.

8:58 - Gesuiti in campo per i test rapidi ai senzatetto

Un progetto di diagnosi e ricerca per le persone emarginate e i senza fissa dimora della città di Roma. A sostenerlo la Fondazione Magis, opera missionaria dei Gesuiti della Provincia Euro-Mediterranea, insieme all'Associazione Medicina Solidale, Intersos e il Laboratorio condiviso Covid-19 dell'Università di Roma Tor Vergata. A carico del Magis l'acquisto dei kit per i test rapidi e il contributo per una o due risorse umane dedicate, per un totale di 15mila euro. A fine aprile la fase operativa di screening. Circa mille le persone che si stima di raggiungere tra soggetti che afferiscono agli ambulatori di Medicina Solidale (tra cui quello del Colonnato di San Pietro) e le persone intercettate dalle cliniche mobili Intersos nelle aree periferiche di Roma. In caso di pazienti "sospetti" verrà effettuato il test rapido. Allo stesso, in caso di risposta positiva, seguirà il prelievo ematico per conferma sierologica. A manipolare tutti i campioni sarà il Cryolab, spin off dell'Università di Roma Tor Vergata che si occuperà della ricerca epidemiologica, per contribuire alla ricerca sul vaccino, e della loro crio-preservazione in struttura accreditata dal Ministero Salute, Centro Nazionale Trapianti e Centro Nazionale Sangue.

8:33 - Virginia Raggi: "Da avvio lockdown, 700mila controlli dei vigili"

"Dall'inizio del lockdown, a Roma, la polizia Locale ha effettuato più di 700mila controlli e ha elevato oltre 1400 sanzioni. #NonAbbassiamoLaGuardia. Per ripartire servono responsabilità e prudenza". Così su Twitter la sindaca di Roma, Virginia Raggi. Poi: "Più #StradeNuove significa maggiore sicurezza per i cittadini, sia per auto e scooter che si spostano tra i vari quartieri di Roma, sia per coloro che attraversano sulle strisce pedonali".

Data ultima modifica 25 aprile 2020 ore 11:12