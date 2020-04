"I pazienti Covid-19 positivi sono in totale 119. Di questi, 20 necessitano di supporto respiratorio. I pazienti dimessi e trasferiti a domicilio o presso altre strutture territoriali sono a questa mattina 361". Così si legge nel bollettino medico diramato oggi dallo Spallanzani. Nel frattempo, Giuseppe Ippolito, direttore scientifico dello Spallanzani e membro del Comitato tecnico-scientifico nazionale, a Il Messaggero ha detto: "Le regioni non devono aprire sotto la pressione dei media o dell'economia, che pure è essenziale, ma sulla base dei dati, senza cedere all'ottimismo del momento. Abbiamo ogni giorno più di 400 morti" e contro il virus "un farmaco efficace per ora non c'è" né "sappiamo davvero se il caldo ci aiuterà". A Milano inoltre, secondo Ippolito, si pagano interventi come l'ospedale in Fiera, "sembra non sia utilizzabile per mancanza di personale, sembra una cattedrale nel deserto, lontano da un ospedale vero, è difficile possa funzionare. Discorso differente per l'ospedale alla Fiera di Bergamo". (DIRETTA)

13:16 - Il sindaco di Fiumicino: "Positivi salgono a 26"

Salgono a 26 i positivi nel comune di Fiumicino. Uno in più di ieri, quando i contagi erano già risaliti in tre giorni da 22 a 25. Lo rende noto il sindaco di Fiumicino Esterino Montino, dopo l'aggiornamento odierno dalla Asl RM3 sulla situazione dei contagi in città.

11:58 - Lo Spallanzani: "119 positivi, 20 i più seri"

"I pazienti Covid-19 positivi sono in totale 119. Di questi, 20 necessitano di supporto respiratorio". Così si legge nel bollettino medico diramato oggi dallo Spallanzani, bollettino numero 87. Poi: "I pazienti dimessi e trasferiti a domicilio o presso altre strutture territoriali sono a questa mattina 361". Il nosocomio precisa che "in giornata sono previste ulteriori dimissioni di pazienti asintomatici o paucisintomatici".

11:41- Virginia Raggi: "Anonimo dona cibo a Municipi VII e X"

"Guardate queste immagini. Sono alcuni pacchi, pieni di generi alimentari, che un donatore anonimo ha fatto recapitare nei Municipi VII e X di Roma. Un gesto reso possibile anche grazie alla collaborazione del Nucleo Ambiente e Decoro della Polizia Locale che ha fatto da raccordo". Così su Facebook la sindaca di Roma, Virginia Raggi. "All'interno - aggiunge - ci sono pacchi di pasta, fagioli, passate di pomodoro, biscotti, olio, tonno, marmellata. Tutte queste scorte si sono aggiunte alle tante donazioni da parte dei cittadini che stanno arrivando nei centri di raccolta dei Municipi. Un aiuto concreto per le famiglie che in questo momento di emergenza stanno avendo maggiori difficoltà a portare un pasto a tavola. Paradossalmente questa crisi, pur tenendoci lontani, ci ha avvicinati. In questo periodo i romani si sono rivelati una comunità unita e collaborativa, pronta a darsi da fare per non lasciare soli quei cittadini più fragili o in difficili situazioni economiche e sociali. Vedere che con il passare dei giorni e delle settimane queste iniziative non si fermano, ma anzi si moltiplicano e si intensificano è motivo di grande orgoglio per la nostra città".

11:17 - Due carabinieri positivi, chiusa stazione vicino Viterbo

La stazione dei carabinieri di Onano, in provincia di Viterbo "è temporaneamente chiusa a seguito della positività di due militari al Covid-19. Ma territorio e cittadini restano protetti dai colleghi della vicina Stazione di Acquapendente che si avvale anche di una Stazione Mobile". Lo rendono noto i carabinieri in un tweet. Secondo quanto si è appreso, la chiusura temporanea è scattata ieri e, come da prassi, verrà effettuata la sanificazione.

10:54 - Controlli a Fiumicino: 20 multati per violazioni

Sono state una ventina le sanzioni amministrative per violazioni dei divieti legati all'emergenza coronavirus elevate ieri, in occasione del 25 aprile, su tutto il territorio comunale di Fiumicino. Il dispositivo di controlli, intensificato, ad opera di polizia di Stato, guardia di finanza e Capitaneria di Porto di Roma ha effettuato verifiche, complessivamente, su 250 persone e 170 autovetture. Anche oggi i presidi, oltre a quelli della polizia locale di Fiumicino, in campo con dieci pattuglie nei vari turni, e carabinieri, saranno intensi su tutto il litorale e l'entroterra del comune costiero ed aeroportuale, che comprende tra l'altro Maccarese, Fregene e Passoscuro. I controlli della Capitaneria di Roma sono svolti via mare e via terra. Il dispositivo sarà replicato poi anche per il ponte del 1 maggio.

10:03 - Ds dello Spallanzani: “Aprire su base dati non delle pressioni”

"Il Lazio ha tenuto, è stato un modello di efficienza. La Lombardia ha sofferto per un'onda di grandi dimensioni e per una sanità poco presente sul territorio, molto concentrata su ospedali di eccellenza e tanto privato. Serve estrema cautela nel riaprire, ricordiamoci le lezioni delle epidemie del passato". Lo dice, in un'intervista al Messaggero, Giuseppe Ippolito, direttore scientifico dello Spallanzani di Roma e membro del Comitato tecnico-scientifico nazionale. Sulla diffusione massiccia del virus, riflette: "Ci ha sorpreso la velocità, quando c'è stata la percezione di quello che stava accadendo già circolava probabilmente da settimane nel mondo. Non solo in Italia. Si è sovrapposto alla circolazione dell'influenza. Molte sono sembrate polmoniti influenzali, ma forse erano polmoniti da questo virus. Ma nessuno ne sapeva l'esistenza, non abbiamo sbagliato nulla in particolare. Nel Lazio, poi, abbiamo avuto la fortuna di trovare i casi dei due turisti cinesi e di occuparci del ragazzo rimpatriato da Wuhan, oltre ad avere a disposizione una struttura come lo Spallanzani abituata da decenni ad affrontare le epidemie che ha avuto un grande supporto dalla Regione. È stata una grande occasione per mettere in piedi un modello di organizzazione e gestione, il modello Lazio. Una regione che ha avuto coraggio di chiudere interi territori quando i casi hanno superato una soglia critica o i virus è arrivato pesantemente in residenze per anziani". Nel Nord, "è difficile dire ora quale coraggio ci sia stato - osserva - Da noi la Regione ha sposato una metodologia di lavoro basata sui dati; ha confermato fiducia al sistema di monitoraggio del servizio regionale di epidemiologia delle malattie infettive, il Seresmi" mentre la Lombardia, "è stata devastata da una ondata che non era quella che si aspettavano, penalizzata dallo spostamento di popolazione e soprattutto da un modello organizzativo con poca sanità sul territorio".

