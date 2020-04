Inizia oggi a Roma la sperimentazione sul trasporto pubblico delle misure di sicurezza adottate per la fase 2 dell'emergenza coronavirus. In alcune stazioni della metropolitana saranno effettuate prove per contingentare gli ingressi e monitorare i flussi dei passeggeri per fasce orarie. Inoltre, sarà realizzata una segnaletica e creati corridoi per indicare i percorsi in cui incanalare i passeggeri e garantire il rispetto delle distanze di sicurezza. Su alcune linee bus, partirà il monitoraggio per verificare l'affluenza dei passeggeri. (DIRETTA - LA SPERIMENTAZIONE)

12:06 – Zingaretti: “Spallanzani esempio sanità futura”

"In questi anni da presidente ho vissuto due fasi molto diverse. I primi anni erano angoscianti: il Lazio era in ginocchio, ferito dal dramma del commissariamento, con il blocco del turn over. Aver aperto questo posto è la dimostrazione di cosa vuol dire aver chiuso la pagina del commissariamento, per aprire una fase nuova, che è sostenibile e lo sarà", ha detto il presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti, nel corso dell'inaugurazione dell'Edificio Alto Isolamento dell'Istituto Spallanzani di Roma. "Il futuro dovrà essere migliore del passato, un sistema sanitario migliore di quello lasciato alle nostre spalle". "Oggi - ha detto inoltre l'assessore alla Sanità Alessio D'Amato - abbiamo un tassello in più con l'apertura della zona di biocontenimento, 20 posti di terapia intensiva. I lavori proseguono al piano di sopra, dove avremo la sub-intensiva. Abbiamo lavorato giorno e notte, e ora la struttura può ospitare pazienti Covid. Questa oggi per noi è la punta di diamante - ha concluso D'Amato - poteva essere 'l'Incompiuta' ma invece è 'l'Eroica'".

12:01 – Raggi: “Da Fico 16 pc in dono, li daremo agli studenti”

"Solo con l'aiuto e il sostegno di tutti sarà possibile uscire da questa emergenza. Voglio ringraziare la Camera dei deputati e il presidente Roberto Fico e i questori per aver donato 16 computer a Roma Capitale". Così su Facebook la sindaca di Roma Virginia Raggi. "Li daremo agli studenti della città che non hanno computer a disposizione nelle loro case, consentendogli così di seguire le lezioni scolastiche online - aggiunge - Un aiuto concreto per i nostri ragazzi che stanno affrontando un periodo delicato, che supereremo insieme".

11:53 – Ama, morto un altro dipendente

"Purtroppo questa mattina è deceduto all'ospedale Tor Vergata di Roma A. B., 64 anni, il dipendente di Ama risultato positivo al virus Covid-19 lo scorso mese". Lo comunica, in una nota, l'Ama - la società per la raccolta dei rifiuti di Roma - ricordando che l'uomo, ricoverato dal 27 marzo, era assente dall'azienda per malattia da tempo: l'ultimo giorno in servizio, infatti, risale al 10 marzo scorso. Svolgeva il ruolo di movimentazione interna a supporto dell'officina presso lo stabilimento aziendale di Rocca Cencia. "Ho appreso poco fa la notizia che un altro nostro collega non è riuscito a vincere la sfida con questo terribile virus - dichiara l'Amministratore unico di Ama Stefano Zaghis - Sono profondamente addolorato. Ci stringiamo con affetto ai familiari con i quali siamo in contatto e ai quali esprimo la massima vicinanza a nome dell'intera comunità aziendale che rappresento".

11:27 – Zingaretti: "Pil in ginocchio, troviamo le energie"

"Quando guardiamo i punti di pil siamo in ginocchio. Ma non è un problema se qualcuno cade, l'energia va trovata ora. La rinascita dell'Italia non può contemplare battibecchi, gelosie, municipalismi. O si ricostruisce una idea di futuro o non ce la faremo mai. L'Italia non può dire che non ce la faremo, e l'Europa non può dirlo", ha detto il presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti, segretario del Pd, all'inaugurazione dell'Edificio Alto Isolamento dell'Istituto Spallanzani di Roma. "Oggi la sfida è diversa dal punto di vista storico - aggiunge - ma simile nell'ambizione".

11:17 – A Fiumicino 3 quintali pesce donati per aiuti

Circa tre quintali di pesce fresco sono stati consegnati questa mattina dal presidente della cooperativa Pesca Romana, Gennaro del Prete, all'associazione Misericordia per essere smistati alle famiglie del territorio che sono in difficoltà, in collaborazione con il Comune di Fiumicino. Il pesce è stato consegnato presso il centro anziani di Passoscuro, in locali dotati di celle frigorifere e cucina, per essere appositamente confezionato e consegnato a circa 60 famiglie residenti nelle località al nord del Comune. Sul posto erano presenti anche l'assessora alle Attività Produttive Flavia Calciolari, la consigliera comunale Paola Magionesi, il comandante della Capitaneria di Porto di Roma, capitano di vascello Antonio D'Amore, e la coordinatrice della Misericordia di Fiumicino, Elisabetta Cortani. "I gesti di solidarietà che si stanno verificando in queste settimane di emergenza da parte delle aziende agro-alimentati del nostro territorio sono encomiabili e dimostrano che la nostra comunità è viva, unita e solidale - afferma l'assessora Calciolari - Da parte di tutta l'amministrazione va un caloroso ringraziamento alla cooperativa Pesca romana e all'associazione Misericordia. Il loro contributo è preziosissimo perché va a favore delle persone che più di altre, nel nostro Comune, stanno subendo gli effetti economici della crisi in corso". "Il pesce è un alimento prezioso e salutare, importante per una dieta equilibrata - conclude Calciolari - Il dono di Pesca Romana e il lavoro della Misericordia si aggiungono all'altrettanto prezioso lavoro di confezionamento e distribuzione di pacchi alimentari che si sta operando nel centro comunale di Maccarese, perché nessuno deve rimanere indietro in questo particolare momento".

11:14 – 25 aprile, controlli intensificati sul litorale di Roma

Saranno intensificati per il 25 aprile ed il weekend, in generale, i controlli sul litorale romano per evitare trasgressioni e presenze non giustificate in violazione delle disposizioni sull'emergenza coronavirus. Un dispositivo mirato a verificare e prevenire che non ci sia un allentamento nel rispetto delle misure di contenimento del contagio. Nel comune di Fiumicino, in sinergia con le altre forze dell'ordine, polizia, carabinieri, Capitaneria e guardia di finanza, in campo dieci pattuglie della polizia locale, mentre un drone, controllato dal pilota autorizzato della Protezione Civile locale, sarà in azione nelle aree tradizionalmente frequentate per gite e scampagnate, come spiagge, pinete, aree boschive. Obiettivo dei controlli anche le zone di villeggiatura, specialmente Fregene e Passoscuro, dove ci sono le seconde case di romani che possono essere meta di potenziali uscite. Dopo i servizi già effettuati nel corso del ponte Pasquale e nello scorso fine settimana, ci sarà di nuovo anche la Guardia costiera di Roma a concorrere ai controlli, via mare e via terra, sul litorale e sulle strade di Fiumicino ed Ostia. In campo pattuglie itineranti, con quattro militari ciascuna, ed un gommone via mare della Capitaneria di Porto di Roma, sia al mattino che al pomeriggio. Sono impegnati con controlli sulle spiagge ma anche attraverso blocchi stradali. Sotto occhio l'accesso agli arenili ma anche il rispetto dell'Ordinanza regionale sugli interventi di manutenzione e sanificazione da parte dei concessionari di chioschi e stabilimenti balneari. Lo stesso tipo di servizio verrà effettuato, in contemporanea, anche sulle aree di ingresso ed i lungomari ad Isola Sacra e Focene, fino alle zone di Fregene e Maccarese. Controlli che si affiancano, nel dispositivo, a quelli delle pattuglie della Polizia Locale di Fiumicino e del X Municipio di Roma, coordinati con le altre forze dell'ordine. "Ringrazio ancora una volta la nostra Polizia locale e tutte le Forze dell'ordine impegnate sul territorio. Come avvenuto nel ponte pasquale, ho chiesto un impegno importante anche per i weekend del 25 aprile e del 1 maggio", commenta il sindaco di Fiumicino, Esterino Montino.

11:05 - Al via a Roma la sperimentazione sul trasporto per la fase 2

A Roma, parte oggi la sperimentazione sul trasporto pubblico delle misure di sicurezza adottate per la fase 2 dell'emergenza coronavirus. In alcune stazioni della metropolitana saranno effettuate le prime prove per contingentare gli ingressi e monitorare i flussi dei passeggeri per fasce orarie. Inoltre, sarà realizzata una specifica segnaletica e creati corridoi per indicare i percorsi in cui incanalare i passeggeri e garantire il rispetto delle distanze di sicurezza. Su alcune linee bus, partirà invece il primo monitoraggio per verificare l'affluenza dei passeggeri.

9:33 – Raggi: “Proseguono i lavori per la stazione della metro Colosseo-Fori”

"Ripartire vuol dire anche portare avanti opere prioritarie, fondamentali per la nostra città, come il prolungamento della metro C. Queste sono le ultime immagini del cantiere della stazione Colosseo-Fori Imperiali, dove è in corso la posa delle travi di sostegno della nuova passerella pedonale che collegherà la linea C e la linea B", così su Facebook la sindaca di Roma, Virginia Raggi. "Le attività – aggiunge Raggi - proseguono senza sosta per realizzare il primo nodo di scambio tra le due linee metropolitane nel cuore di Roma. Avremo un'altra stazione museo con affaccio sui Fori e vista sul Colosseo, unica al mondo. E per questo dobbiamo ringraziare lavoratori, tecnici e operai, che anche nell'emergenza hanno dimostrato grande responsabilità e impegno, in giorni difficili per tutti. Ricordo, inoltre, che a piazza Venezia vanno avanti le indagini del sottosuolo per la realizzazione della futura stazione. Roma si prepara a ripartire. Insieme ce la faremo"