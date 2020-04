"Non sopporto il chiacchiericcio dove passiamo da chiudiamo-chiudiamo a apriamo-apriamo con una disinvoltura immensa", ha detto Nicola Zingaretti in un'intervista a diMartedì. "Da presidente di Regione - aggiunge - dobbiamo mettere nel conto che quando ricominceremo a uscire ci sarà un aumento del contagio ma questo dovrà essere governabile. Dobbiamo togliere dallo scontro politico il tema e guardare al merito. Non possiamo vivere in eterno bloccati, dobbiamo ripartire ma in sicurezza". (DIRETTA)

8:12 – Zingaretti: “Bisogna ripartire ma in sicurezza”

"Non sopporto il chiacchiericcio dove passiamo da chiudiamo-chiudiamo a apriamo-apriamo con una disinvoltura immensa. Bisogna trovare punto incontro tra il valore che la scienza dà rispetto a delle date e processi scientifici e la necessità di tenere in vita l'economia di un Paese. Le persone vogliono delle certezze", ha detto Nicola Zingaretti in un'intervista a diMartedì. "Da presidente di Regione - aggiunge - dobbiamo mettere nel conto che quando ricominceremo a uscire ci sarà un aumento del contagio ma questo dovrà essere governabile. Dobbiamo togliere dallo scontro politico il tema e guardare al merito. Non possiamo vivere in eterno bloccati, dobbiamo ripartire ma in sicurezza".

8:09 – Zingaretti: “Commissariare la Lombardia? Non credo”

"No, non credo e credo che questo non sia neanche uno dei temi più importanti. Abbiamo aiutato molte Regioni e come riceveremo aiuto da altre Regioni se ci servono. Se c'è una verità che ci insegna" questa emergenza "è che è finita la storia che isolarci, dividerci, ci rende più forti.

Abbiamo bisogno di un Paese e di un'Europa più unita", ha detto Nicola Zingaretti nel corso di un'intervista a diMartedì rispondendo a una domanda su un possibile commissariamento della Lombardia.