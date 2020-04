"Bisogna dare poteri ai sindaci per far ripartire i cantieri, il modello da seguire è quello adottato per la ricostruzione del Ponte Morandi". Questa è una delle richieste avanzata dalla sindaca di Roma, Virginia Raggi, nel corso dell'incontro governo - enti locali per le modalità di ripresa nelle città da adottare nella Fase 2. (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI)

"Bisogna dare poteri ai sindaci per far ripartire i cantieri, il modello da seguire è quello adottato per la ricostruzione del Ponte Morandi". Questa è una delle richieste avanzata dalla sindaca di Roma, Virginia Raggi, nel corso dell'incontro governo - enti locali per le modalità di ripresa nelle città da adottare nella Fase 2. Raggi ha anche chiesto più sostegno alle famiglie "con soluzioni per bambini e genitori". La sindaca ha sollecitato la riapertura dei centri estivi ospitati anche negli asili nido.

7: 29 - Muore a Roma una dipendente Mibact

Ministero dei beni culturali in lutto per la scomparsa di una dipendente, impiegata all'ufficio passi nella storica sede di via del Collegio Romano. A.C., 60 anni circa, era ricoverata in condizioni molto gravi da più di un mese. Al momento del ricovero era risultato infetto anche il marito, anche lui dipendente del ministero, rimasto però a casa in quarantena. Quello di A.C. era stato il secondo caso di contagio al Mibact, dopo quello di un tecnico delle stampanti, dipendente di una ditta esterna. Subito dopo la notifica dei due casi - si era intorno al 20 di marzo - il ministero è stato chiuso per una settimana e sanificato.