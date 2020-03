Roma, principio di incendio su un bus: nessun ferito

Un principio di incendio, partito dal vano motore, ha danneggiato un bus della linea 03 che stava per entrare in servizio. Il rogo si è sviluppato verso le 4 del mattino di oggi mentre il veicolo stava percorrendo via Vasco De Gama. L'autista ha tentato di spegnere le fiamme e poi ha chiamato i vigili del fuoco, che sono intervenuti sul posto. Non risultano feriti. L'azienda svolgerà i necessari accertamenti per risalire alle cause. Il bus era in servizio da 19 anni.