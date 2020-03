Esplosione in un appartamento a Roma, un ferito

Ieri pomeriggio, a Roma, c'è stata un'esplosione in un appartamento in via dei Tebaldeschi, in zona Bravetta alla periferia della Capitale. Sul posto i vigili del fuoco che hanno provveduto a consegnare alle cure del 118 per il trasporto in ospedale una persona ferita, ma non in modo grave. L'esplosione si è verificata in cucina e ha danneggiato porte, finestre e tramezzi.