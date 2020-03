Tenta di rubare furgone e aggredisce agenti, 34enne arrestato a Roma

Un 34enne romeno è stato arrestato dalla polizia, a Roma, per tentata rapina, lesioni e resistenza a pubblico ufficiale. L'uomo ha infatti tentato di rubare un furgone alla periferia della Capitale e, successivamente, ha aggredito gli agenti intervenuti: è successo ieri pomeriggio in via Tor de Schiavi, in zona Prenestina. Due agenti sono rimasti feriti e sono stati refertati in ospedale con due e cinque giorni di prognosi.