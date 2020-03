Nella giornata odierna, in occasione della Festa delle donne dell'8 marzo, non si sono svolti cortei, rassegne o feste a causa del decreto per il coronavirus (LA DIRETTA - GLI AGGIORNAMENTI - LA SITUAZIONE IN ITALIA). Tuttavia, è stato realizzato un sit in Piazza di Spagna, nel cuore di Roma. Le manifestanti hanno mantenuto la distanza di sicurezza prevista dal provvedimento.

La manifestazione di “Non una di Meno”

La piattaforma “Non una di Meno”, nella giornata di ieri, aveva spiegato che il flash mob avrebbe previsto la disposizione in piazza delle partecipanti “a distanza” e unite “da un filo fucsia che segnala ciò che ci rende vive, ossia la cura reciproca, le alleanze nelle differenze, la lotta quotidiana alla solitudine, alla violenza patriarcale, allo sfruttamento". Nonostante l’emergenza coronavirus, l’evento (che era stato fissato per le 12 in piazza di Spagna) si è comunque svolto. Durante la manifestazione, le donne hanno scandito il seguente slogan: “Siamo il grido altissimo e feroce di tutte quelle donne che più non hanno voce. Di tutte quelle madri che più non hanno voce. Insieme siam partite, insieme torneremo. Non una di meno”.

Un momento del flash mob in Piazza di Spagna, a Roma, di "Non una di Meno" (H24)

I temi affrontati

In occasione dell’evento, come illustrato ieri dal movimento, ci si è focalizzati in particolare sul lavoro per le donne: "Indispensabile ma precario, non riconosciuto, gratuito o malpagato. Sappiamo che il costo dell'emergenza ricade soprattutto su donne e lavoratrici. Prendiamo molto seriamente l'invito alla responsabilità collettiva e proprio l'emergenza ha reso evidente la “normalità” delle condizioni sociali ed economiche contro cui si scontrano ogni giorno le persone in Italia e le donne in particolare, alle quali è delegato per la maggior parte, il lavoro domestico e di cura". E poiché di questi tempi "la sicurezza è il legame di solidarietà che ci unisce", l'invito per l'8 marzo era quello di appendere qualcosa, un indumento o un oggetto di colore fucsia, alla finestra o al balcone. Artiste e filmaker hanno inoltre realizzato per il collettivo un video dal titolo "Una giornata tutta per sé", a zero budget, che ha coinvolto oltre 30 attrici. Tra le location dell'opera, anche la Casa delle Donne Lucha y Siesta (la cui asta è prevista per il prossimo 7 aprile), che le artiste "hanno voluto attraversare e animare per manifestare il loro appoggio ad un luogo fondamentale per le donne che rischia di essere cancellato".