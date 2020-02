Roma, abbandona bimbo in carrozzina: arrestata a Bologna

La donna che ha abbandonato un bimbo di tre anni in una carrozzina per strada a Roma è stata rintracciata e arrestata a Bologna dalla polizia ferroviaria. Secondo quanto si è appreso da fonti di polizia, era su un treno che aveva preso alla stazione Termini diretto a Monaco.

La carrozzina è stata abbandonata in zona stazione Termini

Il bambino stato avvolto in una copertina, messo in una carrozzina e poi abbandonato in una strada trafficata di Roma nel tardo pomeriggio. La carrozzina è stata lasciata su un marciapiede in via Principe Amedeo poco lontano dai terminal della stazione Termini e i capolinea di alcuni bus nell'ora di punta: probabilmente la donna voleva essere certa che il bimbo poteva essere soccorso e accolto. A notarlo è stata una passante: ha visto la carrozzina incustodita, si è sporta per guardare dentro e ha visto il piccolo che dormiva beatamente. Ha così dato l'allarme.

Il bimbo è ben nutrito e risponde agli stimoli

Le forze dell'ordine, oltre ad occuparsi del bimbo affidato alle cure dei medici, hanno subito vagliato le telecamere della zona. Dalle immagini è emerso che ad abbandonare la carrozzina sarebbe stata una donna vestita di scuro con un cappuccio in testa e una bambina di circa tre anni in braccio. Il bimbo è stato trovato in buone condizioni dai medici che lo hanno sottoposto ad analisi e accertamenti: è ben nutrito e curato e risponde a tutti gli stimoli. L'ospedale ha già attivato i servizi sociali che si prenderanno cura del piccolo, che verrà affidato, almeno per il momento, agli assistenti sociali.