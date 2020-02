Fiumicino, incendio in uno stabilimento balneare: nessun ferito

I vigili del fuoco di Cerveteri (in provincia di Roma) sono intervenuti intorno alle 22 di ieri, in via Ghilarza a Passoscuro, sul litorale nord di Fiumicino (nella medesima provincia), per sedare un incendio in uno stabilimento balneare. Non si sono registrati feriti. I pompieri hanno estinto le fiamme scaturite nella zona bar dell'attività e hanno impedito alle stesse di propagarsi al resto della struttura. Sul posto è giunta anche la polizia di Stato.