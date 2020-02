Ostia, tre cassonetti in fiamme nella notte. Distrutta auto in sosta

Tre cassonetti sono andati in fiamme nella notte in via della Pineta, a Ostia. Il rogo ha anche coinvolto e distrutto un’auto in sosta nelle vicinanze. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della sezione Radiomobile e i vigili del fuoco, che hanno domato l’incendio. Restano ancora da chiarire le cause del rogo: al momento, non sono state trovate tracce di liquido infiammabile. Ostia, Virginia Raggi in Consiglio comunale: "Abbattiamo lungomuro"