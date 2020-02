Incidente a Fiumicino, un’auto si schianta contro un palo: un morto

Tragico incidente quello avvenuto questa notte in via Arturo Dell'Oro, nel Comune di Fiumicino, (in provincia di Roma). Secondo quanto si è appreso dai pompieri, intervenuti sul posto con una squadra, un'automobile con due persone a bordo, per cause ancora da chiarire, si è schiantata contro un palo. Il conducente (un giovane sui 25 anni) ha perso la vita, mentre il passeggero è stato estratto dalle lamiere e portato dal personale medico del 118 all'ospedale Grassi di Ostia (frazione litoranea della Capitale).