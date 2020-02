Coronavirus, presidi di Roma: "Attendiamo Miur, non sostituiamo Asl”

"Aspettiamo la circolare del ministero dell'Istruzione - afferma il presidente dell'Associazione Presidi di Roma e membro del consiglio nazionale, Mario Rusconi, intervenendo sull'emergenza Coronavirus (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - LO SPECIALE - LA MAPPA DELLA DIFFUSIONE)-. Come presidi abbiamo già allertato genitori, studenti e insegnanti affinché, nel caso notassero qualcosa di particolare, sia allertata la Asl. In tutte le scuole gli insegnanti stanno già dando alcune indicazioni di profilassi come suggerito e da parte dei presidi c'è la massima collaborazione, ma non possono sostituirsi alle Asl".

"Non bisogna creare allarmismo"

Rusconi spiega che "non bisogna creare allarmismo" perché "la situazione tutto sommato sembra sotto controllo". Poi aggiunge: "I presidi non hanno a disposizione l'elenco di tutte le persone, non solo cinesi ma anche italiani, che sono state in Cina, cosa che invece potrebbe essere a disposizione del Governo tramite le ambasciate che devono rilasciare i visti. In sintesi, diciamo che la vigilanza deve essere fatta da parte delle Asl in modo particolare".