Roma, albero cade davanti all'ospedale Umberto I: un ferito

Un uomo è rimasto ferito dopo essere stato colpito da un albero caduto sulla strada, all'altezza dell'ingresso del pronto soccorso del policlinico Umberto I di Roma. Il platano ha danneggiato anche due veicoli parcheggiati in via del Policlinico. A riferire quanto accaduto sono stati i vigili del fuoco che sono intervenuti sul posto per estrarre l'uomo, rimasto incastrato sotto la pianta, il quale è stato poi affidato alle cure dei sanitari. La caduta della pianta ha provocato anche la morte di numerosi uccelli che si erano posati sull'albero. Sul posto sono giunte le pattuglie del Gruppo II Sapienza per la messa in sicurezza della strada, chiusa da viale dell'Università a piazza Girolamo Fabrizio, proprio a causa del gran numero di volatili morti. Gli agenti si sono attivati anche per allertare gli organi competenti affinché provvedano al recupero di quelli ancora vivi.

L'albero caduto (ANSA)