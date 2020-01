Whirlpool, incontro al Mise: azienda conferma addio a Napoli

Whirlpool ha confermato la volontà di abbandonare il sito produttivo di Napoli. È quanto emerge, stando a quanto riferito da alcuni presenti, dall'incontro in corso al Mise tra i vertici della multinazionale, i sindacati e il ministro Stefano Patuanelli. Inoltre, Invitalia sarebbe già alla ricerca per conto del Governo di un nuovo soggetto che possa subentrare al posto dell'azienda statunitense. L'obiettivo del ministro è quello di giungere a una soluzione definitiva entro luglio 2020.

Operai in presidio

All'esterno della sede del Ministero, circa trecento operai, che espongono lo striscione "Whirlpool Napoli" sono in attesa di conoscere l'esito del tavolo. "Ci siamo messi in viaggio verso Roma a difesa del lavoro e del nostro futuro", spiega Vincenza Accurso, uno dei lavoratori della fabbrica di via Argine.

Il commento

"Siamo come quei soldati nelle Termopili, che fianco a fianco difesero quel piccolo passaggio stretto mettendo in gioco tutti se stessi", aggiunge. "Perdere la difesa di questo passaggio per noi vuol dire far affermare la volontà di una multinazionale che, dopo essere passata su di noi, razzierà la nostra terra e impoverirà il nostro Paese. Sono otto mesi che resistiamo fianco a fianco e continueremo a farlo perché difendere è un dovere, ma lavorare è un diritto", conclude Accurso.