Roma, tenta di sfilare pistola a un carabiniere in un hotel: arrestato

Arrestato a Roma un ragazzo di 25 anni, accusato di aver cercato di sfilare la pistola a un carabiniere in un hotel in via Sistina e aver aggredito altri militari. Secondo quanto ricostruito, la notte scorsa l'uomo è entrato nell'albergo, ha cercato di salire ai piani dove si trovano le stanze e ha importunato i clienti. Quando sono intervenuti i carabinieri, il giovane, di origini ghanesi, si è scagliato contro di loro e ha cercato di sfilare la pistola a uno dei militari. Dopo l'arresto, è stato giudicato con rito direttissimo. Ora si trova in carcere in attesa della perizia psichiatrica disposta dal giudice. Tre carabinieri, rimasti feriti, sono ricorsi alle cure mediche.